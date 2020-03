NRW: Mann will Grab seiner Eltern besuchen – als er DAS sieht, fällt er vom Glauben ab! „So eine Sauerei“

Herne. Für immer vereint sollten die Eheleute Just auch nach ihrem Tod sein. Symbolisch dafür standen die Eheringe auf dem Grabstein der beiden auf einem Friedhof in NRW.

Doch jetzt sind die Messingringe verschwunden. Unbekannte haben sich offenbar am Grab des Ehepaares auf dem Wiescher Hof in Herne zu schaffen gemacht und die Eheringe herausgebrochen. Nach dem gewissenlosen Diebstahl ist Sohn Gisbert Just fassungslos und bittet nun die Öffentlichkeit in NRW um Mithilfe.

Ein Bild aus alten Tagen: Da waren die Eheringe noch nicht verschwunden. Foto: Gisbert Just

Diebe plündern Grab in NRW – zum zweiten Mal!

Es ist nicht das erste Mal, dass der Grabstein geplündert wurde. Bereits vor vier Jahren haben Unbekannte auf dem Friedhof zugeschlagen. Damals ließen sie eine wertvolle Bronze-Lampe auf der linken Grabplatte der Gemeinschaftsgruft mitgehen. Die Täter wurden nie gefunden.

Dieses Mal will Gisbert Just die Täter nicht davonkommen lassen. Er will Anzeige erstatten und erhofft sich Hilfe aus der Bevölkerung. Just sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Auffälliges in der letzten Woche auf dem Friedhof gesehen haben könnten.

So sieht der Grabstein nach dem respektlosen Diebstahl aus. Foto: Gisbert Just

Ganz genau eingrenzen kann er den Tatzeitraum nicht. Aufgefallen sei der Diebstahl seiner Schwägerin, die letzten Dienstag vor Ort war.

„Da fällt mir nichts mehr zu ein“

In einer lokalen Facebook-Gruppe sind die Herner empört. Sie schreiben:

Da fällt dir nichts mehr zu ein! Achtung vor den Toten ist heute ein Fremdwort geworden!

So eine Sauerei!

Ist das traurig

Traurig echt. Das Geld, was dabei rumkommt, steht in keinem Verhältnis zu dem ideellen Wert

So eine erbärmliche Schweinerei

Du hast etwas gesehen? Dann kannst du dich über Facebook bei Gisbert Just melden. Hier geht es zu seinem Profil >>>