Gruppenvergewaltigung in NRW ++ Jugendliche missbraucht ++ SEK-Einsatz

Abscheulicher Kriminalfall in Heinsberg. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen soll eine Jugendliche in der NRW-Stadt vergewaltigt worden sein.

Verdächtigt werden fünf Personen, die sich gemeinsam an dem Mädchen vergangen haben sollen. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in NRW steht im Zusammenhang mit einem größeren Polizeieinsatz, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt gewesen sein soll.

Jugendliche in NRW vergewaltigt – SEK-Einsatz

Nach Angaben der „Rheinischen Post“ geht es um einen größeren Polizeieinsatz am Sonntagabend (19. Oktober) an der Anton-Loevenich-Straße im Heinsberger Stadtteil Unterbruch. Nach Angaben der Zeitung waren neben Polizei und SEK auch mehrere Rettungswagen angerückt.

++ Einbrecher steigt nachts in NRW-Pflegeheim ein – und missbraucht wehrlose Frauen ++

Ob sich die Tat an diesem Tag abgespielt haben soll und die Jugendliche womöglich akut befreit werden musste, ist bislang unklar. Die Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft wollte aus Opferschutzgründen zunächst keine weiteren Angaben machen.

++ Katzen-Babys sterben im Tierheim Bochum – dramatischer Hilferuf ++

Teil der Verdächtigen selbst minderjährig

Nicht nur das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer ist minderjährig. Auch zum Kreis der Verdächtigen gehören nach Angaben der Ermittler neben Erwachsenen und Heranwachsenden ebenfalls Jugendliche. Ob die mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen wurden, ist nicht bekannt. Auch zum Zustand des Opfers liegen bislang keine Informationen vor.

Mehr Themen:

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es auch in Soest zu einem schweren Sexualdelikt gekommen sein. Dabei soll ein Algerier (37) aus einer Asylunterkunft eine junge Frau (20) über Stunden missbraucht haben (mehr dazu hier >>>). Die fürchterlichen Nachrichten reißen nicht ab. In der Nacht auf Mittwoch sollen mehrere demenzkranke Frauen in einem Pflegeheim in Löhne von einem Einbrecher missbraucht worden sein. Hier mehr zu dem abscheulichen Fall >>> (mit dpa)