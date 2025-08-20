Frau in NRW macht im Kompost erschreckenden Fund: Riesige Würgeschlange!

Am Montag (18. August) traute eine Frau aus NRW ihren Augen nicht, als sie gegen 15 Uhr vor ihrem Komposthaufen stand. Denn zwischen den ganzen grünen Blättern und dem Laub machte sie eine schockierende Entdeckung.

Denn in dem Komposthaufen der Herforderin hatte es sich eine riesige Schlange bequem gemacht. Als die 58-Jährige realisierte, dass ein gefährliches Tier in ihrem Garten lauerte, alarmierte sie sofort die Polizei.

Riesenschlange in NRW-Garten entdeckt

Die Polizei näherte sich zusammen mit einem besonders geschulten Mitarbeiter des Tierparks dem Komposthaufen des am Heimstättenweg in Herford gelegenen Gartens. Zusammen warfen sie einen näheren Blick auf das Tier, um sicher zu gehen, dass es sich um eine Schlange handelte.

Schlange versteckt sich im Kompost. Foto: Polizei Herford

Und tatsächlich handelte es sich um eine etwa 2,50 Meter lange Würgeschlange – dem ersten Anschein nach eine Boa Constrictor. Wie das Tier in den Garten gelangen konnte, ist derzeit unklar. Die Schlange wurde inzwischen in artgerechte Verwahrung genommen.

Während die Frau mit einem gehörigen Schreck davongekommen ist, geht die Arbeit der Polizei noch weiter. Denn nun hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise, die etwas zur Herkunft des Tieres oder einem möglichen Eigentümer machen können. Anrufe werden unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 von der Polizei entgegengenommen.