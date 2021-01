NRW: Schwer verletzte Frau auf Gehweg gefunden – sie stirbt im Krankenhaus ++ Polizei nimmt Lebensgefährten fest

Schreckliches Verbrechen in Herford (NRW)!

In der ostwestfälischen Stadt in NRW ist am Freitagmittag gegen 14 Uhr eine schwer verletzte Frau (42) von Passanten auf dem Gehweg worden. Die Rettungskräfte haben die 42-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Leider vergeblich: Die Frau ist später verstorben. Das hat die Polizei am Freitagabend mitgeteilt.

NRW: Passanten finden Frau auf Gehweg – sie stirbt im Krankenhaus

Wegen ihrer Verletzungen besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Eine Mordkommission mit dem Namen „Lützow“, die aus Beamte der Polizei Bielefeld und Herford besteht, hat daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Polizei nimmt Lebensgefährten fest

Durch Zeugenaussagen besteht gegen den Lebensgefährten (36) des Opfers dringender Tatverdacht. Er ist festgenommen worden.

Die näheren Umstände und die Hintergründe einer möglichen Gewalttat sind noch Bestandteil der weiteren Ermittlungen. (mg)

