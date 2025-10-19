NRW’ler wollen sich in Herbstferien Auszeit nehmen – dabei müssen sie nicht weit reisen

Die Herbstferien sind im vollen Gange und nicht nur für viele Schüler ist das die letzte Chance, sich zu entspannen und runterzukommen, bevor es in Richtung Jahresendspurt geht. Viele Familien in NRW verreisen daher in warme Gebiete dieser Erde, um Sonne zu tanken und die Seele baumeln zu lassen.

Doch um nochmal ordentlich Kraft zu tanken und sich zu entspannen, muss man nicht unbedingt in die Ferne fliegen. Denn auch in NRW gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich nette Stunden zu machen und die freie Zeit zu genießen.

NRW-Thermen als Option für eine Kurz-Auszeit

Tropisches Feeling in NRW? Kein Problem. Denn im Westen der Republik gibt es einige Thermen, die zur Entspannung einladen. Reiseexperten von „SIXT“ haben verschiedenste Einrichtungen in Deutschland verglichen – auch dabei waren einige Thermen aus Nordrhein-Westfalen.

Am besten abgeschnitten hat die Therme Euskirchen. Die Einrichtung im Rheinland hat mit die besten Bewertungen auf Google (4,3 von 5 Sternen) und kann so überzeugen. Es sollte sich also durchaus lohnen, einen Abstecher in die Therme Euskirchen zu machen. Knapp 30 Euro kostet dort der Eintritt.

Teurer Urlaub nicht nötig?

Doch das ist nicht die einzige Therme, die in dem „SIXT“-Vergleich gut abgeschnitten hat. Auch Mediterana in Bergisch Gladbach und die Bali Therme in Bad Oeynhausen stachen positiv heraus. Alle drei Einrichtungen schneiden im Deutschland-Vergleich sehr gut ab. Auf der Eins steht die Therme Erdingen in Bayern.

Für alle NRW’ler, die es sich an einem freien Tag in den Ferien so richtig gut gehen lassen wollen, eignet sich die Fahrt zu einer dieser Thermen enorm gut. Es ist sicherlich keine Mittelmeerküste – aber eine schöne und vor allem günstigere Alternative.