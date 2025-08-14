Pommesbude in NRW voller Promis – kaum zu glauben, wer hier Fritten futtert!

Den 50. Geburtstag in einer Pommesbude feiern? Das ist für viele wohl nicht gerade die Traumvorstellung schlechthin. Doch genau das soll ausgerechnet Hendrik Wüst zusammen mit seiner Familie, Freunden und Bekannten in NRW gemacht haben.

Insgesamt sollen laut „Bild“ etwa 80 Leute in Düsseldorfer Innenstadt gewesen sein, um im Imbiss „Pommes & Wein“ zu feiern. Darunter auch zahlreiche prominente Gesichter. Doch wer war alles dabei?

Diese Promis waren in der NRW-Pommesbude

An der Feier sollen zahlreiche politische Vertreter teilgenommen haben, darunter Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne), Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Jens Spahn, CDA-Vorsitzender Dennis Radtke, der Vorsitzende der NRW-CDU-Landesgruppe Günter Krings sowie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

++ Passend dazu: Frau aus NRW überrascht ihre Tochter mit einem letzten Besuch – „Tschüss, Mama“ ++

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenfalls dabei gewesen seien die NRW-Grünen-Vorsitzenden Tim Achtermeyer und Yazgülü Zeybek sowie die Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schick (CDU) und Verena Schäffer (Grüne). Gegenüber der Zeitung erklärt Wüst zu der außergewöhnlichen Feier in NRW: „So feiere ich am liebsten: familiär, entspannt – und ohne viel Trubel. 50 wird man zwar nicht jeden Tag, aber ein bisschen Normalität tut auch gut.“ In den sozialen Medien bedankt er sich jetzt für die zahlreichen Glückwünsche.

++ Auch interessant: NRW: Frau hebt mit fremden EC-Karten 12.000 Euro ab – ihre Reaktion vor Gericht überrascht ++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hendrik Wüst bedankt sich auf Instagram

„Ich bin überwältigt von den vielen Nachrichten, Anrufen und persönlichen Worten zu meinem 50. Geburtstag. Jeder einzelne Gruß hat mich sehr gefreut und mich daran erinnert, wie viele tolle Menschen mich auf meinem Weg begleiten“, schreibt er nach der Feier in NRW in einem Instagram-Post.

Hier mehr lesen:

Auf einem dazugehörigen Foto ist zu sehen, wie er auf zwei Ballons zeigt. Dazu schreibt er: „Auf die nächsten 50!“