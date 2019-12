NRW: Mann vergisst, Handbremse zu ziehen – jetzt hat er ein fettes Problem

Satz mit X - das war wohl nix. In Hemer in NRW hat ein Mann vergessen die Handbremse seines Autos anzuziehen. Das hatte drastische Folgen.

Hemer. Es gibt Momente, da ist man einfach zum hilflosen Zuschauen verdammt. Solch einen Moment dürfte der Besitzer eines Autos in Hemer in NRW am Mittwoch erlebt haben.

Als der Mann aus NRW seinen Wagen am Rottmecker Weg abstellte und einige Gegenstände aus dem Kofferraum seines Wagens holte, passierte das Unglaubliche...

NRW: Auto rollt einfach davon

Denn plötzlich setzte sich der Audi wie von Geisterhand selbstständig in Bewegung. Für das mysteriöse Phänomen gab es aber eine ganz rationale Erklärung.

Der Mann hatte schlicht vergessen, die Handbremse des Wagens zu ziehen. Mit katastrophalen Folgen.

Mit geöffnetem Kofferraum rollte der Wagen das Gefälle der kleinen Straße herab. Da das Fahrzeug führerlos schnurstracks geradeaus rollte, folgte es natürlich nicht dem Verlauf des Rottmecker Wegs.

Ausflug verläuft anders als erhofft

Dort, wo die Straße einen kleinen Knick macht, rollte der Wagen weiter geradeaus – mitten in einen angrenzenden Teich.

Dort kam er, wenige Meter unter der Wasseroberfläche, zum Stillstand. Der Ausflug des Mannes fiel also im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Auf dem Foto der Polizei gut erkennbar: der geöffnete Kofferraum.

Für den Audi endete die ungewollte und eigenständige Fahrt im Teich. Foto: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich folglich alles andere als einfach. Die angerückte Feuerwehr begann, das Wasser aus dem Teich zu pumpen. Nur über diesen Umweg schaffte es das Abschleppunternehmen schließlich, den Wagen aus dem Teich zu ziehen. (dav)