NRW: Heftiger Auto-Unfall in Hagen! Wie ein Jeep-Fahrer reagiert, ist gewissenlos

Heftiger Auto-Unfall in Hagen (NRW)!

Am Freitag ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Crash in Hagen (NRW) gekommen, als in der Straße Am Ringofen eine Toyota-Fahrerin (37) entlang gefahren ist. Aus Richtung Sportbecker Weg ist ihr ein weißer Jeep entgegen gekommen.

Dann sind beide Fahrzeuge frontal aufeinander geprallt. Warum es zum Unfall gekommen ist, ist laut Polizei noch unklar.

NRW: Schwerer Unfall in Hagen

Der Toyota ist bei dem Unfall gegen einen Fahnenmast geschoben worden. Die Karosserie hat sich derart verformt, dass sich die Frau nicht selbst aus dem Auto befreien konnte. Doch was der Jeep-Fahrer dann gemacht hat, ist schlicht dreist und äußerst kriminell. Statt zu helfen, ist er einfach aus dem Jeep ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet.

Die Polizei fahndet aktuell nach dem Unbekannten. Das Unfallopfer ist kurze Zeit später durch die Feuerwehr befreit worden, sie wurde schwer verletzt, ist sofort ins Krankenhaus gekommen. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen laufen weiter. Die Polizei bittet Zeugen unter 02331 986 2066 um Hinweise. (mg)