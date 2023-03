NRW: Mysteriöse Tat! Unbekannter schießt auf Zeitungsboten – Opfer schwer verletzt

Schüsse auf Zeitungsboten! In Hattingen in NRW ist es am frühen Samstagmorgen (11.03.) zu einer unfassbaren Tat gekommen. Ein Zeitungsbote, der sich gerade bei seiner Arbeit befand, wurde von mehreren Schüssen getroffen und dabei schwer verletzt.

Die Polizei in NRW und Staatsanwaltschaft Essen stehen aktuell vor einem Rätsel.

NRW: Zeitungsbote (33) angeschossen

Es war gegen 3.10h, als der 33-jährige Zeitungsbote in Hattingen auf der Straße am Schellenberg mit dem Auto unterwegs war, um seine Arbeit zu verrichten. Dabei traf er eigenen Angaben zufolge auf einen Unbekannten, der sich neben einem Pkw befand. Dann ging alles ganz schnell.

Der Unbekannte holte eine Waffe aus dem Fahrzeug und gab mehrere Schüsse in Richtung des 33-Jährigen ab. Der Hattinger wurde dabei schwer verletzt, konnte aber noch vom Tatort flüchten. Sein Peiniger flüchtete ebenfalls. Jetzt arbeitet die Polizei auf Hochtouren, um den unbekannten Flüchtigen zu finden. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt, die Ermittler befinden sich derzeit auf Spurensuche. Eine Mordkommission wurde bereits eingeleitet.

Noch ist allerdings völlig unklar, was das Motiv des mutmaßlichen Täters war. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Essen soll der Mann zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Wer etwas gesehen oder in der Nähe des Tatorts etwas Verdächtiges mitbekommen hat, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Nummer 02331 986 2066 melden.