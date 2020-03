NRW: Lebensgefahr! Zwei brutale Angriffe am selben Tag – Polizei fahndet mit Foto nach DIESEM Mann ++ Belohnung ausgesetzt

Hattingen. Wegen gleich zweier brutaler Angriffe, die an einem einzigen Tag in Hattingen (NRW) verübt wurden, sucht die Polizei nach Yakup T. (25).

Die erste Tat soll sich am Sonntag, 15. März, in einer Werkstatt in der Bochumer Straße in Hattingen (NRW) ereignet haben. Bei dem Besitzer der Werkstatt handelt es sich um den neuen Lebensgefährten der Ex-Freundin von Yakup T.. Gemeinsam mit einem Mittäter soll der 25-Jährige auf den Mann losgegangen sein.

NRW: Polizei sucht Yakub T. (25)!

Dabei sollen Yakub T. und sein Komplize den Werkstattbesitzer beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Als der Mann zu Boden ging, sollen die beiden brutalen Angreifer zudem auf den Kopf ihres Opfers eingetreten haben. Doch dieser Übergriff sollte nicht die einzige Tat des Tages bleiben.

Die Polizei Hagen fahndet öffentlich nach Yakub T. (25). Foto: Polizei Hagen

Noch am selben Abend kam es in der Schulstraße in Hattingen zu einer weiteren Auseinandersetzung. Diesmal sollen es Yakub T. und sein Begleiter auf einen Bekannten (32) des Werkstattbesitzers abgesehen haben. Der Mann wurde bei dem Angriff der beiden mutmaßlichen Täter mit einem Messer schwer verletzt, schwebte vorübergehend sogar in Lebensgefahr. Nun hat das Amtsgericht Essen eine Öffentlichkeitsfahndung nach Yakub T. angeordnet, der Komplize sitzt bereits in U-Haft.

Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Für Hinweise, die zur Festnahme des mutmaßlichen Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Essen 2000 Euro zur Belohnung ausgesetzt. Weitere 2000 Euro kommen weitere 2000 Euro hinzu.

Wenn du Hinweise auf den Aufenthaltsort des 25-jährigen Yakub T. geben kannst, die zu seiner Ergreifung führen könnten, dann melde dich bei der Polizei Hagen unter der 02331-986-2066. (at/cs)