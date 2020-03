NRW: Historisches Gebäude in Flammen! Feuerwehr stürmt ins Haus – und muss SOFORT umkehren

Großeinsatz in Hattingen (NRW)!

Am Freitagmittag ist ein historisches Gebäude in der Hattinger Altstadt nahezu vollständig ausgebrannt.

NRW: Historisches Gebäude steht in Flammen

Die Feuerwehr war gegen kurz vor zwölf Uhr zu einem Brand im Hattinger Stadtteil Blankenstein (NRW) gerufen worden. Als die Einsatzkräfte an dem historischen Fachwerkhaus am Marktplatz ankamen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen.

Mehrere Feuerwehrleute gingen in das Gebäude, um von dort aus gegen die Flammen zu kämpfen. Sie kamen aber sofort wieder raus, weil das Gebäude drohte, einzustürzen.

Feuerwehr ändert Taktik

Da sich keine Personen in dem Gebäude aufhalten sollten, begann die Feuerwehr die Löscharbeiten von außen. Auch zwei Drehleiter waren im Einsatz, um von oben gegen die Flammen anzugehen.

Das Feuer breitete sich allerdings immer weiter aus und drohte, auf die Nachbarhäuser überzutreten. Zudem breitete sich massiver Rauch über der Unglücksstelle aus. Die Einsatzkräfte sprachen über die Warn-App Nina eine Warnung für den gesamten Ort aus, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Polizei sperrte die Blankensteinerstraße bzw. Wittener Straße am Kreuzungsbereich zur Sprockhöveler Straße beidseitig.

Schließlich bekamen die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Eine Ausbreitung auf die angrenzenden Gebäude konnten die Feuerwehrleute größtenteils verhindern.

Eine Person verletzt - Gebäude massiv beschädigt

Nach Kenntnissen der Feuerwehr hielt sich zwar keine Person in dem brennenden Gebäude auf, dennoch kam eine Person auf die Einsatzkräfte zu, die offenbar durch den Brand verletzt worden war. Rettungskräfte brachten sie mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie genau es zu der Verletzung kam, ist bisher unklar.

Insgesamt 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Außerdem waren Rettungskräfte sowie die Polizei am Einsatz beteilitgt. Das historische Gebäude mit einem Eiscafé im Erdgeschoss und den Wohnungen in den Stockwerken darüber wurde extrem stark beschädigt.

Erschreckend zu dem Brand ist auch: Erst am Vortag hatte die Feuerwehr in Hattingen eine „taktische Vorbereitung“ für Brände besprochen, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr gegenüber DER WESTEN berichtete. Die Feuerwehrleute sollen die besprochene Taktik bei dem Brand soweit erfolgreich umgesetzt haben.

Feuerwehr hat Brand im Griff

Aktuell kommt es auch weiterhin immer wieder zu neuen Glutnestern im Dachgeschoss des Fachwerkhauses, gegen die die Feuerwehr noch ankämpft. Die Blankensteinerstraße bzw. Wittener Straße ist am Nachmittag weiterhin einseitig gesperrt.