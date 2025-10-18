Schüler aus NRW fahren in den Harz – wenig später landen sie im Krankenhaus

Klassenfahrten und Schulausflüge sind für Schüler immer etwas besonders. Für einige Jugendliche aus NRW ist eine Schulfahrt jedoch zum Albtraum geworden. Denn plötzlich mussten sie ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine Klasse aus NRW war im Harz unterwegs, ehe es gleich mehreren Schülern plötzlich schlecht ging. Sie beklagten Übelkeit und Erbrechen, einige mussten gar in das Krankenhaus gebracht werden. Der Fall wird für die Behörden zum Rätsel.

Klassenfahrt endet für Schüler aus NRW in der Klinik

Mehrere 13- und 14-Jährige aus Nordrhein-Westfalen waren auf Klassenfahrt im Harz erkrankt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die ersten Untersuchungen brachten jedoch keine konkreten Ergebnisse. Wieso es den zehn Schülern also plötzlich so schlecht ging, ist weiterhin unklar.

In den Proben, die bisher genommen worden sind – unter anderem von der Unterkunft – sind keine Noro- oder Rotaviren festgestellt worden. Das teilte ein Sprecher des Landkreises dem „MDR“ am Donnerstag (16. Oktober) mit. Neben der Ferienunterkunft ist auch ein Imbiss untersucht worden. Bislang waren alle Tests negativ.

Einige Untersuchungen laufen allerdings noch – so sind zum Beispiel einige Lebensmittel des Imbisses untersucht worden. Einige der Schüler hatten dort gegessen. Bis die Ergebnisse dieser Tests vorliegen, soll es jedoch noch ein wenig dauern.

Schüler auf dem Weg der Besserung

Während alle nach der Ursache für die Erkrankungen suchen, gibt es von den Schülern aus NRW gute Nachrichten: Denn alle betroffenen Jugendliche sollen mittlerweile das Krankenhaus verlassen haben. Ihnen geht es also deutlich besser. Insgesamt waren sechs Schüler in Harzklinikum Wernigerode eingeliefert worden.

Bis der Fall endgültig zu den Akten gelegt werden kann, wird es wohl noch die ein oder anderer Woche dauern. Dass es den Schülern den Umständen entsprechend wieder gut geht, ist jedoch schonmal die wichtigste Nachricht.