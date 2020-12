NRW: Hartz-4-Empfänger wegen kuriosem Fund vor Gericht – Polizisten können es kaum fassen

In NRW hat die Polizei einen Drogendealer hochgenommen. (Symbolbild)

Warburg. Ein Hartz-4-Empfänger aus NRW hat sich vor dem Schöffengericht in Warburg verantworten müssen. Der Grund: Er hatte in seinem Keller professionell Drogen angebaut und verkauft.

In den Jahren 2018 und 2019 soll der 33-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder in NRW und im benachbarten Hessen Drogen verkauft haben.

Hartz-4-Empfänger aus NRW wird bei Drogen-Anbau erwischt

Die Polizei kam dem Duo auf die Schliche, weil sie während der Ermittlungen zu dem Drogenfall in Hessen Hinweise auf die Männer aus Warburg bekommen hatten.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler dann die Drogen und hochwertiges Equipment zum Anbau der Pflanzen. Die Samen hatten die Männer in einem Waffenschrank versteckt.

Außerdem lag noch Bargeld in Höhe von 1250 Euro in der Wohnung.

Mann kommt mit geringer Strafe davon

Der Mann kam mit einer geringen Strafe davon, da er vor Gericht reumütig erschien und alles voll gestanden hatte, berichtet das Westfalenblatt.

Außerdem war er zuvor noch nie strafrechtlich aufgefallen.

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Sozialstunden seien wegen Corona aktuell eher schwierig

Das Urteil durch Richter Stephan Schneyer lautete schließlich ein Jahr und zwei Monate Haft, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung. Außerdem hat der Angeklagte eine Geldbuße in Höhe von 1800 Euro an ein Kinderhospiz zu zahlen. Wie Richter Schneyer betonte, sei in Corona-Zeiten das Ableisten von Sozialstunden kaum machbar.

Das Equipment des Drogen-Anbaus bekommt er allerdings nicht wieder. (fb)