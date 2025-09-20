Paukenschlag in NRW! Handwerkermarkt schließt 50 Filialen

Die Insolvenz der Brüder Schlau GmbH trifft NRW schwer: Über 50 Großhandelsmärkte müssen schließen, Hunderte Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Doch wie kam es zu dieser Krise, und was bedeutet das für die Angestellten und Handwerksbetriebe?

Schwere Zeiten für NRW: Handwerker und Angestellte betroffen

Die Brüder Schlau GmbH aus Porta Westfalica in NRW befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Das Unternehmen hat im Juni Insolvenz angemeldet und wird nun 50 seiner Großhandelsmärkte schließen. Diese gehören zur Schlau-Gruppe und richten sich vorwiegend an Handwerksbetriebe. Rund 850 Arbeitsplätze sind von der Schließung betroffen.

Die Unternehmensgruppe besteht seit 1921 und wurde von den Brüdern Theodor und Wilhelm Schlau in Minden gegründet. Neben den Großhandelsmärkten Schlau betreibt das Unternehmen über 180 Hammer-Fachmärkte für Heimtextilien und Raumausstattung in NRW und anderen Regionen. Auch die Fritz Müller Autoteile GmbH gehört laut „Bild.de“ zur Gruppe, für die noch Investoren gesucht werden.

Wie es mit den Schlau-Märkten in NRW weitergeht

Die Insolvenz betrifft die insgesamt 60 Großhandelsgeschäfte sowie die weiteren Geschäftsbereiche der Gruppe. Gespräche über mögliche Verkäufe einzelner Betriebsteile laufen noch. Für die Hammer-Märkte gibt es jedoch noch Hoffnung. Insgesamt beschäftigt die Brüder Schlau GmbH rund 3.900 Mitarbeiter, die mit Unsicherheiten kämpfen müssen.

Von den aktuell noch 60 Großhandelsfilialen sollen ein Fünftel verkauft worden sein, während der Rest vor unsicheren Entwicklungen steht. Auf der Unternehmenshomepage werden weiterhin alle Filialen gelistet. Die Situation in NRW wirft viele Fragen auf, wie es für Handwerksbetriebe und betroffene Angestellte weitergeht.

