NRW: Mann geht an der Lippe spazieren – plötzlich macht er einen blutigen Fund

NRW: Ein Mann fand an der Lippe in Hamm Grausames. (Symbolbild)

Hamm. Diese Tat in NRW ist einfach nur abartig! Am Montag ging ein Mann nichtsahnend an der Lippe spazieren. In einem Papiersack machte er einen blutigen Fund.

NRW: Polizei sucht Tierquäler

Gegen 9 Uhr fand der Spaziergänger in Hamm in der Bauernschaft Westhusen am Niederwerrieser Weg die Papiertüte. Der Anblick muss grausam gewesen sein. Denn in der Tüte befanden sich elf Tauben. Zehn von ihnen tot. Das Grausame: den Tauben wurde jeweils ein Bein ausgerissen oder abgeschnitten. Und das vermutlich bei lebendigen Leibe.

Die Tiere sind elendig verblutet, der Unbekannte wollte sie offensichtlich entsorgen. Eine Taube lebte noch, sie wurde zu einem Tierarzt in NRW gebracht.

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt ein Sprecher der Polizei Hamm, dass die Taube auch am Donnerstagmorgen noch am Leben sei. „Es ist nicht klar, ob sie es schafft. Das Tier befindet sich noch in Behandlung.“

Was stutzig macht: den Tauben wurde genau das Bein ausgerissen, an dem sich der Ring befand. Dort sind die Daten des Züchters notiert.

Die Facebook-Nutzer sind entsetzt. Unter einem Beitrag des WDR schreiben sie ihre Wut auf den Tierquäler nieder.

Hier einige Kommentare:

„Ich bin zwar nicht der große Taubenfreund, doch jedes Tier hat ein Recht auf Leben. So etwas Widerwärtiges bringt nur ein Mensch zustande. Manchmal muss man sich schämen, Mensch zu sein.“

„Menschen können so abartig sein und sie leben unerkannt unter uns!“

„Unfassbar. Was für Menschen müssen das sein, die so etwas tun? Herzlose Kreaturen.“

„Furchtbar. Diese armen Tierchen. Ich hoffe, der Täter wird gefasst!“

Die Polizei Hamm versucht zu ermitteln, wem die Tauben gehörten. Sie sucht nun nach Zeugen. Kannst du Hinweise zu dem Besitzer der Tauben geben? Hast du am Fundort verdächtige Personen bemerkt? Dann melde dich bei der Polizei unter Telefon: 02381 916-0.