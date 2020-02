NRW: Mann will heiraten – dann passiert ihm ein schrecklicher Fehler

Hamm. Es sollte der schönste Tag seines Lebens werden, doch für einen Bräutigam in spe wurde es vor allem erstmal sehr stressig. Denn der Mann wollte in Hamm in NRW heiraten – und hat vorher seinen Anzug vergessen.

Und zwar nicht irgendwo, sondern im Zug, der ihn von Karlsruhe nach Hamm in NRW gebracht hat.

NRW: Mann will heiraten und verliert Anzug

Der aufgeregte 36-Jährige hat sich deswegen an die Bundespolizei am Sonntagabend gewandt, er habe sich nicht anders helfen können.

Den Beamten dort erklärte der Bräutigam seine missliche Lage und bat eindringlich um Hilfe, da er sich sonst nicht bei seiner Braut sehen lassen dürfe.

Die Hammer Bundespolizisten ermittelten den Namen und die Telefonnummer des IC-Chefs, der den Hochzeitsanzug im Zug schnell fand und das äußerst wichtige Accessoire bei der Ankunft des Zuges in Hannover der dortigen DB Servicestelle übergab.

Bräutigam kann Braut über Missgeschick aufklären

Der Tag war für den überglücklichen Ehekandidaten gerettet. Er konnte dank Hilfe der Beamten der Bundespolizei in Hamm nun auch seiner Braut vom glücklichen Ausgang des Missgeschicks berichten. (fb)