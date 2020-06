NRW: Mann leidet unter Husten – nicht zu fassen, was Ärzte auf dem Röntgenbild entdecken

Hamm. Bernd Berger aus Hamm in NRW kann einfach nicht aufhören zu Husten. Er hat kein Covid-19, etwas Anderes quält ihn. Auf dem Röntgenbild entdecken Ärzte aus NRW einen Fremdkörper in seinem Körper. Kaum zu fassen, was er verschluckt hatte.

Über vier Monate lang leidet Berger unter seinen Halsbeschwerden. Mitte Mai macht er sich auf dem Weg zu Lungenfacharzt George A. Francis und lässt sich untersuchen. Der Arzt aus NRW stellte fest, dass sich ein Gegenstand in der Lunge seines Patienten befand.

NRW: Klinik in Hamm entfernt Gegenstand

Per Lungenspiegelung musste das Objekt entfernt werden. Doch Angst hatte Berger nicht. Er war froh, dass die Ärzte herausgefunden hatten, was hinter seinem hartnäckigen Husten steckte.

In der St. Barbara-Klinik in Hamm untersuchte Chefarzt Dr. Markus Unnewehr den Mann. „Im Röntgenbild und der CT-Darstellung sahen wir einen röntgendichten Fremdkörper, wahrscheinlich aus Metall, im linken Hauptbronchus (Haupt-Atemweg in der Lunge) und Zeichen einer Lungenentzündung“, erklärt der Arzt. Per Lungenspiegelung ermittelte der Mediziner, wo sich genau der Fremdkörper versteckt hatte.

NRW: Bern Berger ist froh, endlich keine Beschwerden mehr zu haben. Foto: Strätker

„Da der Fremdkörper sehr groß war, waren mehrere Arbeitsschritte nötig, um ihn zunächst zu verkleinern. Schließlich gelang es mit einer speziellen Zange, den scharfkantigen Fremdkörper ohne Verletzung an Luftröhre und Kehlkopf zu entfernen. Die Lungenentzündung behandelten wir mit einem Antibiotikum.“

NRW: Ärzte finden Cent-Stück in Lunge

Was die Experten in der Lunge fanden? Ein Ein-Cent-Stück! Die Münze steckte über vier Monate in der Lunge von Bernd Berger fest. Er erklärt: „Ich hatte immer heftigen Husten. Aber ich habe niemals an das Cent-Stück gedacht.“

Diese Münze (rechts) steckte bei Bernd Berger im Hals. In Hamm (NRW) wurde sie entfernt. Foto: St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen GmbH

Doch wie kam die Münze nur in die Lunge von ihm? Er erinnert sich, dass er im Januar bei einer Runde Dart den Cent verschluckt hatte. „Mein Kumpel hat mir auf den Rücken geklopft, ich habe mich kurz erschrocken und die Münze, mit der ich am Mund gespielt habe, verschluckt. Was rein geht, findet den Weg auch wieder raus, dachte ich und habe mir weiter keine Gedanken gemacht.“

NRW: Ärzte finden oft Nägel und Schrauben

Die Münze wurde von Bergers Körper in der Zeit zersetzt. „Euro-Cent-Münzen bestehen aus einem Stahlkern und einer dünnen Kupferschicht. Diese ist nicht sehr beständig und korrodiert schnell. Wir nehmen an, dass unter anderem die Abwehrsubstanzen im Bronchialsekret der Münze zugesetzt haben“, erklärt Unnewehr.

Die St. Barbara-Klinik in Hamm in NRW hat öfter mit Fremdkörpern zu tun. Gefunden wurden schon Zähne, Schrauben, Nägel und Spielzeuge, vor allem bei Kindern.

Bernd Berger trägt seinen Glücksbringer auch in Zukunft immer bei sich. Aber nicht in seiner Lunge, sondern im Portmonee. (ldi mit dpa)