Ein mann aus Hamm ließ in einem Bordell etwas Außergewöhnliches mitgehen. (Symbolbild)

NRW: Mann bricht in Bordell ein – und klaut ausgerechnet DAS

Hamm. Der Besuch in einem Bordell in Hamm (NRW) war diesem Mann anscheinend nicht genug...

Denn laut Polizei NRW ist ein Mann nicht einfach ins Bordell gegangen, sondern ist dort eingebrochen. Vielleicht eine Verzweiflungstat, da die Prostituierten wegen der Corona-Pandemie immer noch nicht wieder arbeiten dürfen?

Mann bricht in Bordell ein und klaut DAS

Denn was der Mann gestohlen hat, wirft Rätsel nach den Hintergründen auf.

Eine Sexpuppe wie diese wurde aus dem Bordell gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa

Laut Polizei schlug der Täter zwischen 5 Uhr am Samstagmorgen und kurz vor 21 Uhr am Samstagabend ein Fenster ein, stieg in das Bordell ein und klaute eine Liebespuppe!

Das sind Sexpuppen

lebensgroße Nachbildungen des menschlichen Körpers aus weichem Silikon

sie dienen als Sexhilfen zur Selbstbefriedigung

Real Dolls sind oft Pornodarstellern nachempfunden und sind optisch eine nahezu perfekte Kopie eines Menschen

es gibt weibliche, aber auch männliche Sexpuppen

sie können mehrere Tausend Euro kosten, wenn sie aus hautähnlichem, realistischem Material gefertigt werden

Dieb klaut Sexpuppe aus Bordell

Eine sogenannte Real Doll war die Beute des bislang Unbekannten. Die Puppe hat einen ungefähren Wert von 2.000 Euro.

Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 9160 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (fb)