NRW: 92-Jähriger übersteht Covid-19 – trotz DIESER Vorerkrankung!

Der Körper von Karl-Heinz Rudolph aus Hamm (NRW) hat schon so einiges durchstehen müssen. Nun hat ihn auch das Coronavirus erwischt, doch auch von Covid-19 ließ sich der 92-Jährige nicht in die Knie zwingen – und das trotz einer gefährlichen Vorerkrankung. Der „Westfälische Anzeiger“ berichtet über seinen Fall.

Der Rentner aus NRW leidet an einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (kurz COPD). Sein Alter und diese chronische Atemwegserkrankung, einer dauerhaften Verengung der Atemwege, sind hochgefährliche Bedingungen in Zeiten der Verbreitung des grassierenden Coronavirus.

Eine Infizierung könnte tödlich ausgehen. Rudolph wird in seinem Haus in Heepen mit Sauerstoff unterstützt, muss aber vor wenigen Wochen in die Kurzzeitpflege. Kurz vorher kam der gebürtige Erfurter wegen Fieber ins Krankenhaus, wo man ihn positiv auf das Coronavirus testete.

„Erst habe ich mich erschreckt“, sagt Rudolph dem „Westfälischen Anzeiger“: „Aber dann habe ich mir gesagt: Da kommst du auch drüber weg.“ Schließlich musste er im Leben schon so manche Belastung überstehen. Im Teenageralter zieht er in den Krieg, gerät in Gefangenschaft durch sowjetische Streitkräfte.

Dort sah er viele Menschen sterben, drei Freunde aus Erfurt kamen hier ums Leben. Als er heimkehrte, arbeitete er im Uranabbau in der sowjetischen Besatzungszone. Als er merkte, dass viele Kollegen durch die Arbeit krank wurden, legte er die Arbeit nieder und machte rüber in den Westen.

NRW: 92-Jähriger übersteht Covid-19

Nachdem er für einen Landwirt in Ostfriesland arbeitete, verschlug es ihn schließlich nach Hamm, wo er unter Tage als Hauer anfing – eine ebenfalls belastende Arbeit.

Mit 92 Jahren wird er positiv auf ein Virus getestet, das weltweit schon Tausende Menschenleben forderte. Er wird isoliert, hat keinen Kontakt mehr zum Sohn außer über das Telefon.

Doch Rudolph hat Glück. Die Infektion nahm einen leichten Verlauf, das Virus greift nicht auf die Lunge über. Keine Intensivstation, kein Beatmungsgerät. Mittlerweile wurde er wieder negativ auf das Virus getetestet. (jg)