NRW: Ehepaar in Feuer-Hölle gefangen – Nachbarn starten dramatische Rettungsaktion ++ Lebensgefahr!

Schwerer Einsatz für die Feuerwehr am Montagmittag (24. Juli). Plötzlich stand eine Erdgeschosswohnung in Hamm (NRW) in Flammen! Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie vergeblich versucht hatten, ein Ehepaar aus der Feuer-Hölle zu retten. Doch die Flammen loderten zu heftig!

Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr anrücken, um die beiden Rentner aus ihrer Wohnung zu retten. Das Feuer sollte für die 66-jährige Frau und ihren 70 Jahre alten Ehemann aber nicht ohne Folgen bleiben. Sie wurden bei dem Brand in NRW lebensgefährlich verletzt.

Hamm: Weitere Hausbewohner plötzlich in Gefahr!

Eine Nachbarin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem Anwohner vergeblich versucht hatten, das Rentner-Ehepaar aus der Feuer-Hölle zu befreien. Bei dem Rettungsversuch wurde eine 34-jährige Anwohnerin verletzt. Aber nicht nur die Mieter der Erdgeschosswohnung und ihre Retter schwebten plötzlich in Gefahr. Auch drei weitere Hausbewohner musste die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem verqualmten Mehrfamilienhaus retten.

In Hamm (NRW) stand am Montag (24. Juli) eine Wohnung so schwer in Flammen, dass ein Rentner-Ehepaar sie nicht mehr ohne Hilfe verlassen konnte. Foto: Lametz / news4 Video-Line TV

Die Bilanz vom Montagnachmittag: Sechs Personen wurden bei dem Wohnungsbrand in Hamm verletzt, sie zogen sich Rauchvergiftungen zu. Das Ehepaar wurde dabei sogar lebensgefährlich verletzt. Alle verletzten Personen wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert. Laut Polizei sollen sie sich allesamt Rauchvergiftungen zugezogen haben.

Haus nach Brand unbewohnbar

Doch auch für die übrigen Hausbewohner hat der Brand heftige Folgen. Nach Angaben der Ermittler ist das Haus nach dem Feuer-Inferno unbewohnbar. Es soll nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden sein.

Das könnte dich darüber hinaus interessieren:

Was das Feuer in der Etagenwohnung in Hamm (NRW) auslöste, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes laufen.