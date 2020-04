NRW: Am Ostersonntag ist ein Audi-Fahrer in eine Netto-Filiale gerast. (Symbolfoto)

NRW: Audi-Fahrer (30) rast in Netto-Filiale – jetzt schwebt er in Lebensgefahr! Polizei hat schlimmen Verdacht

Hamm. Schrecklicher Unfall am frühen Ostersonntag in NRW. Gegen 1.10 Uhr ist ein Mann (30) mit seinem Audi A4 in eine Filiale des Discounters Netto gerast.

Dabei zog sich der 30-Jährige nach Angaben der Polizei lebensgefährliche Verletzungen zu. Auch der Beifahrer (24) erlitt schwere Verletzungen. Die Beamten haben nach dem Unglück in NRW einen schweren Verdacht.

NRW: Audi rauscht in Netto – Männer eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich auf der Heessener Straße in Hamm. Spuren am Unfallort deuten darauf hin, dass der 30-jährige Hammer im Kreisverkehr Heessener Straße/Afyonring geradeaus über das begrünte Feld gebrettert sein muss.

Danach krachte der Audi gegen eine Säule der Netto-Filiale. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto extrem deformiert. Beide Insassen waren im Führerhaus eingeklemmt.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

Bochumerin macht dramatische Entdeckung an Ostern – und wählt sofort den Notruf!

Corona in NRW: Aufregung vor Kölner Kirche ++ Neue Zahlen: 569 Todesfälle ++ Polizei mit dringendem Appell ++

• Top-News des Tages:

Tragisches Unglück in NRW! Feuerwehrmann stirbt am Karsamstag – Polizei ermittelt

Papst Franziskus bricht beim Ostersegen mit Tradition – DAS gab es seit der Antike nicht mehr

-------------------------------------

Feuerwehr befreit Insassen – Polizei hat schweren Verdacht

Die Feuerwehr musste das Dach des Autos mit schwerem Gerät aufschneiden, um die Männer zu befreien. Anschließend wurden beide mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

++ A40 in Duisburg: Polizei jagt Mercedes mit zwei Hubschraubern aus der Pfalz bis NRW – und findet DAS im Kofferraum ++

Die Polizei hat den Verdacht, dass der Audi-Fahrer zum Zeitpunkt des Unglücks betrunken war. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem 30-Jährigen droht nun neben seiner lebensgefährlichen Verletzungen ein Strafverfahren.

Hoher Sachschaden

Nach Angaben der Polizei entstand nicht nur am Auto, sondern auch am Gebäude ein erheblicher Sachschaden. Er wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

++ Wetter in NRW: Gewitter-Schock an Ostern! Noch scheint die Sonne – aber am Sonntag kommt es knüppeldick ++

Die Polizei hat einen Sachverständigen hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. (ak)