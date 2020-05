NRW: Philip B. (15) aus Haltern vermisst – Hast du den Teenager gesehen?

Haltern. Wo steckt Philip B. (15) aus Haltern?

Die Polizei Recklinghausen sucht nach dem vermissten 15-Jährigen aus Haltern am See (NRW). Der Jugendliche wird seit dem 12. Mai vermisst. Möglicherweise hält er sich im Raum Gelsenkirchen oder Düsseldorf auf, da er Bezüge in diesen Städten habe.

NRW: 15-Jähriger vermisst - Wo ist Philip B.?

Philip B. hat braune Haare und blau-grüne Augen. Seine Statur ist schlank. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat seine Haare oben lang und an den Seiten rasiert. Zuletzt hatte er einen Pullover, eine Jogginghose und rote Schuhe an. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Philip B. geben?

Die Polizei Recklinghausen bittet unter 0800 236 1111 oder per Mail an poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de um Hinweise. (mg)