NRW: Mann fährt an See – und fällt vom Glauben ab! „Corona, was ist das?“

Da wird richtig Dampf abgelassen!

Das Wetter gleicht einem Sommertraum, die Temperaturen knacken immer wieder die 30-Grad-Marke, die Menschen in NRW strömen in die Freibäder und an die Seen. Auch der Silbersee in Haltern am See bei Dülmen (NRW) ist gerade jetzt ein äußerst beliebtes Ausflugsziel. Doch trotz aller Vorfreude aufs Wasser – es gelten weiterhin die (gelockerten) Corona-Regeln!

Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing? Offizielle Corona-Warn-App: Was bedeutet anonymes Tracing?

Und an DIE scheinen sich einige überhaupt nicht halten zu wollen...

NRW: Mann lässt auf Facebook Dampf ab – „Corona, was ist das?“

Ein Mann hat in einer Dülmen-Gruppe auf Facebook seiner Wut freien Lauf gelassen. Will man aktuell an den Silbersee, muss man sich online Tickets für die Parkplätze bestellen. So will die Stadt verhindern, dass der See in Corona-Zeiten völlig überlaufen ist und die Mindestabstandsregel nicht eingehalten werden kann. Doch selbst das ist laut dem See-Besucher einigen Menschen nicht zu verklickern.

---------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------------------

Er schreibt auf Facebook: „Corona, was ist das? Das müsste man doch die Leute fragen, die alle am Silbersee sind. Man kann nur online Tickets bestellen. Und wen interessiert das? Schaut man sich die Haltener Straße an, fragt man sich: 'Haben alle, die da stehen, mit ihren Autos kein Ticket mehr bekommen?' Aber es interessiert sie nicht und sie schleichen von hinten durch den Wald zum See, obwohl es verboten ist.“

---------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Essen: Passanten helfen verletzter Frau nach Autounfall – doch dann kommt raus, dass... ++

++ Gelsenkirchen: Irre Bilder! Mann beobachtet Naturphänomen und reagiert geistesgegenwärtig ++

++ Hund in Dortmund: Familie geht mit Labrador Gassi – und tut ihrem Tier Furchtbares an ++

---------------------------

See-Besucher sarkastisch: „Bedanken uns bei denen, die Corona nicht interessiert“

Der Mann geht sogar einen Schritt weiter, würde sich nicht wundern, wenn bald eine zweite Corona-Welle auf uns zukommen würde: „Ich würde sagen, wir bedanken uns schon mal bei denen, die Corona nicht interessiert. Und danke, dass wir demnächst wieder zuhause bleiben dürfen. Hoffe, dass die Knöllchen, die unsere Politesse an die Autos hängt, nicht nur 25 Euro wegen falschem Parken kostet.“

Mit seiner Wut scheint er auch die Meinung vieler anderer Menschen genau getroffen zu haben. Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Da sollte das Ordnungsamt langsam, aber sicher tätig werden.“

„Das juckt die meisten leider nicht mit 25 Euro fürs Falschparken. Dann wird das Geld eben aufgeteilt unter denen, die mit im Auto sitzen.“

„Wahre Worte!“

„Wenn ich vom Silbersee komme und die Anzahl der Autos rechts und links sehe, die alle kein Strafticket bekommen haben, frage ich mich ernsthaft, ob das Ordnungsamt noch ernst genommen werden kann. Wieso wird nicht konsequent durchgegriffen? Anzeige und Ordnungsstrafe, die sicherstellt, dass den Leuten die Lust daran vergeht, wieder zu kommen.“

Bleibt zu hoffen, dass der Post die Menschen aufrütteln kann.

---------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Lidl: Kundin schockiert, nachdem eine Mitarbeiterin DAS zu ihr sagt ++

++ Urlaub an der Ostsee: Frau spaziert am Strand entlang – wenige Stunden später ändert sich ihr ganzes Leben ++

---------------------------

Und das uns eine zweite Corona-Welle erspart bleibt. (mg)