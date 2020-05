NRW: 15-Jähriger aus Haltern tagelang vermisst – jetzt gibt es Neuigkeiten!

Haltern. +++ Update: Der 15-Jährige ist wieder da. Er ist nach Angaben der Polizei selbstständig am Wochenende zurückgekehrt +++

Die Polizei Recklinghausen sucht nach einem vermissten 15-Jährigen aus Haltern am See (NRW). Der Jugendliche wird seit dem 12. Mai vermisst. Möglicherweise hält er sich im Raum Gelsenkirchen oder Düsseldorf auf, da er Bezüge in diesen Städten habe.

Die Polizei Recklinghausen bittet unter 0800 236 1111 oder per Mail an poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de um Hinweise. (mg)