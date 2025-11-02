Hässliche Szenen an Halloween lassen Menschen in NRW ausrasten – „Jedes Jahr wird’s schlimmer“

Es ist noch nicht allzu lange her, da interessierte sich in Deutschland kaum jemand für Halloween. In den 1990er Jahren war es hierzulande noch nicht üblich, dass Kinder von Haustür zu Haustür zogen und nach Süßigkeiten fragten. Ebenso wenig verbreitet waren Halloween-Partys. Einzig ein erhöhter Anteil an Grusel-Filmen im Fernsehprogramm signalisierte den Menschen in Deutschland damals Jahr für Jahr, dass auf der anderen Seite des Atlantiks wohl aktuell mal wieder das Halloween-Fest gefeiert wird.

Das alles hat sich in den vergangenen rund 20 Jahren deutlich verändert. Wer sich heutzutage nicht rechtzeitig vor dem 31. Oktober mit reichlich Süßigkeiten eindeckt, wird an der eigenen Haustür am Halloween-Abend in so manche traurigen Kinderaugen blicken. Und ähnlich wie beim Karneval planen mittlerweile auch vor Halloween viele Menschen in Deutschland ihre aufwendigen Kostüme, mit denen sie auf einer der vielen Halloween-Partys glänzen wollen.

Halloween in NRW wird immer gruseliger

Doch wenn es nur bei Kinderspaß und guter Party-Laune bliebe. Stattdessen wurde Halloween in den vergangenen Jahren aus eher traurigen Gründen zu einer wahren Grusel-Veranstaltung. Leider entwickelte Halloween sich in NRW und anderen Bundesländern zuletzt immer mehr zu einer schockierenden Nacht, in der viele düstere Gestalten zum Vorschein treten, die ansonsten gruselig wenig zu dieser Gesellschaft beitragen.

In den vergangenen Jahren kam es auch in NRW an Halloween immer wieder zu Massenschlägereien, Böller-Chaos und sonstigen Straftaten. In diesem Jahr war die Polizei daher in den Großstädten mit einem besonderen Aufgebot im Einsatz. Die ganz große Eskalation konnte dadurch verhindert werden. Und dennoch: In allen Teilen von NRW wurde massiv illegale Pyrotechnik gezündet. Schlägereien waren an der Tagesordnung. Und Sanitäter sowie Notärzte und die Feuerwehr waren im Dauerstress.

+++ Halloween-Horror in Duisburg – Hand von 14-Jährigem weggesprengt +++

Menschen über Halloween-Nacht in NRW entsetzt

Unser Erstbericht zu der Polizei-Bilanz nach der Halloween-Nacht in NRW (hier nachlesen) löste viele Reaktionen aus. „Können die Menschen eigentlich nicht mehr friedlich miteinander feiern?“, fragt eine Leserin von DER WESTEN bei MSN entsetzt: „Und was haben Feuerwerke mit Halloween zu tun? Jedes Jahr wird es schlimmer!“

Dass an Halloween in diesem Jahr derart viele – und auch noch vielfach illegale – Böller gezündet wurden, verärgert auch einen anderen Leser, der kommentiert: „Das Ballern sollte generell verboten werden. Macht doch eine Laser Show. In den Niederlanden ist ab 2026 auf 2027 Böllern verboten. Die schaffen das, und wir?“

Ein anderer Leser meint: „Ich denke heute schon mit Grausen an den bevorstehenden Silvesterabend.“

Und wieder ein anderer Leser flüchtet sich in Zynismus, wenn er zwischen den Zeilen die berechtigte Frage aufwirft, warum dieses Fest in Deutschland überhaupt gefeiert wird: „Halloween ist unser höchster Feiertag im Land. Lasst ihn uns würdevoll begehen.“