Horror-Unfall im Ruhrgebiet! Für Fahrer kommt jede Hilfe zu spät ++ 2 schwerverletzte Frauen

In der Nacht zu Donnerstag (18. September) kam es zu einem schrecklichen Unfall in Hagen (Ruhrgebiet). Gegen 0.50 Uhr hat sich auf der Grundschötteler Straße in Haspe ein Audi A3 überschlagen. Der Wagen mit drei Insassen war in Fahrtrichtung Hagen unterwegs, als es zu dem Horror-Crash kam.

Kurz vor der Kreuzung Oedenburgstraße verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilte zur Unfallstelle. Doch für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Auch die beiden Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt.

Fahrer stirbt nach Unfall im Ruhrgebiet

Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein, riss eine Straßenlaterne aus der Verankerung, prallte gegen eine Mauer und schleuderte zurück auf die Straße. Nach dem Unfall war der Wagen vollkommen deformiert und die Insassen darin gefangen.

++ NRW-Stadtwerke verunsichern Menschen im ganzen Land – das steckt dahinter ++

Die zwei Frauen im Alter von 22 und 25 Jahren konnten mit schwerem Gerät befreit und von Notärzten zunächst vor Ort versorgt. Eine 25-jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Die zweite Verletzte brachte ein Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. Für den 20-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er überlebte den Unfall nicht. Lebensgefahr besteht nach jetzigen Erkenntnissen nicht.

Audi-Wagen nach Unfall in Hagen total zerstört. Foto: Alex Talash

Straße stundenlang gesperrt

Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld: Wrackteile lagen über mehrere Meter verstreut. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen wurde als Unterstützung für die Polizei Hagen hinzugezogen. Die Beamten stellten Audi sowie mehrere Mobiltelefone sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte.

Noch mehr News:

Die Grundschötteler Straße, die zur A1-Anschlussstelle Volmarstein führt, blieb mehrere Stunden voll gesperrt.