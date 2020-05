NRW: Taxifahrer (25) nimmt zwei Männer mit – er ahnt nicht, was auf ihn zukommt

Hagen. Auf DIESE Gäste hätte der Taxifahrer verzichten können...

Am Donnerstag sind in Hagen (NRW) gegen 17.15 Uhr zwei betrunkene Männer (78 und 50) in ein Taxi eingestiegen, der Fahrer (25) sollte sie in die Krambergstraße fahren. Er hätte niemals ahnen können, was auf ihn zukommt.

NRW: Gäste beleidigen Taxifahrer, beschädigen Auto

Schon während der Fahrt haben die beiden „Kunden“ den Fahrer permanent beleidigt. Als sie dann am Ziel angekommen waren und der Taxifahrer gedacht hatte, dass alles überstanden sei, haben die noch eine Plexiglasscheibe im Fahrzeug beschädigt!

Der Taxifahrer hat die Polizei gerufen, die Randalierer hatten vor, schnell abzuhauen. Genau das wiederum hatte der Taxifahrer verhindern wollen – und die Lage ist völlig eskaliert. Der 50-Jährige hat den Fahrer mit einem Schlag ins Gesicht verletzt, doch der hatte sich gegen beide Männer gewehrt, sie zu Boden bringen können. Die Polizei ist angerückt, hat einen Krankenwagen für die beiden betrunkenen Schläger gerufen.

Die Polizei hatte sogar im Krankenhaus keine Ruhe vor dem Randalierer-Duo.

Selbst im Krankenwagen wurde randaliert

Doch auch auf dem Weg ins Krankenhaus hat das Duo im Rettungswagen randaliert – die Polizisten mussten es daraufhin fesseln. Selbst im Krankenhaus waren die beiden Männer nicht zu beruhigen: Als dem 78-Jährigen zur Behandlung die Handfesseln abgenommen worden waren, hat er angefangen, wild um sich zu schlagen, eine Polizistin am Kinn getroffen.

Einem jungen Polizisten hat der Rentner den Arm verdreht und gekratzt, ein Arzt und ein Krankenpfleger haben eingreifen müssen, um ihn endlich zu bändigen. Beide Männer sind in Polizeigewahrsam geblieben, gegen sie wird ermittelt. (mg)