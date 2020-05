Eine Taxifahrt in NRW wurde plötzlich zum Alptraum. (Symbolbild)

NRW: Schreckliche Szenen auf Rückbank eines Taxis – der Fahrer hält sofort an

Diese Horror-Taxifahrt in NRW wird der Fahrer wohl nie vergessen.

Dem Fahrer blieb auf seiner Fahrt durch Hagen (NRW) nichts anderes übrig, als sofort den Wagen zu stoppen.

Laut Polizei nahm der Taxifahrer ein Pärchen aus Unna mit, das bei Freunden in Hagen gefeiert hatte. Auf derr Rückbank des Taxis spielte sich dann Unglaubliches ab.

NRW: Streit im Taxi ist eskaliert

Während der Fahrt kam es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden alkoholisierten Fahrgästen. Dabei schlug der Mann die Frau mehrfach mit der Faust. Der Taxifahrer schaltete sich daraufhin ein.

Taxifahrer reagiert schnell

Als der Taxifahrer die Gewalttat auf seiner Rückbank bemerkte, hielt er sofort an. Der 57-Jährige zog den Schläger aus seinem Taxi – und rief ohne zu zögern die Polizei.

In einem Taxi in NRW spielte sich Schreckliches ab. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Beamten kümmerten sich am Ort des Geschehens zuerst um das Opfer. Danach stellten sie den Täter, der über zwei Promille in der Atemluft hatte, zur Rede.

Strafanzeige und Rückkehrverbot

Der gewalttätige Fahrgast bekam neben einer Strafanzeige ein Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung. Die Nacht musste der Mann in Polizeigewahrsam verbringen.

Taxifahrer bringt Frau nach Hause

Die Frau verzichtete auf einen Rettungswagen. Der Taxifahrer fuhr sie anschließend nach Hause.

