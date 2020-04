NRW: Männer gehen mit Fahrradketten und Messer aufeinander los – 19-Jähriger in Lebensgefahr!

Hagen. Brutale Messer-Attacke am Freitagabend in Hagen (NRW). Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gingen gegen 22 Uhr gleich mehrere Männer in der Badstraße aufeinander los.

Dabei soll nach ersten Ermittlungen ein junger Mann (19) ein Messer gezogen haben und auf einen anderen 19-Jährigen eingestochen haben. Es ist der Gipfel eines Streits, der bereits am Donnerstag in der NRW-Stadt begonnen hatte.

NRW: Streit eskaliert – 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Tag vor dem Messer-Angriff sollen bereits die Fäuste geflogen sein. Mehrere Männer sollen dabei auch Fahrradketten eingesetzt haben.

Am Tag darauf ging der Streit in die nächste Runde. Dabei erlitt der 19-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei rückte an, genauso der Rettungsdienst. Nach einer Erstversorgung am Tatort musste das Opfer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei jagt Tatverdächtigen

Nach der Messer-Attacke flüchteten die Beteiligten vom Tatort. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte alle Beteiligten aufgreifen. Auch den tatverdächtigen 19-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest.

Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Diensthund spürte mutmaßliche Tatwerkzeuge und Fahrradketten, sicher. Das Messer wurde bislang allerdings nicht gefunden.

So geht es dem Opfer

Das 19-jährige Opfer schwebt nach Angaben der Behörden mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Angaben zur Tat konnte er allerdings noch keine machen. Er ist bislang vernehmungsunfähig. Die Polizei Hagen hat nun eine Mordkommission eingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. (ak)