Jannis aus NRW lebt mit seltener Krankheit: „Ich wurde geschubst und geschlagen“

Jannis ist 25 Jahre alt, lebt in Hagen und ist von Kopf bis Fuß tätowiert und sitzt im Rollstuhl. Wenn er in NRW auf der Straße unterwegs ist, nehme er viele „böse Blicke“ wahr – auf Social Media lassen die Menschen ihren Vorurteilen dann freien Lauf. Doch viele kennen die wahre Geschichte hinter seinem Schicksal nicht – das will er ändern.

Auf TikTok und Instagram spricht Yannis unter dem Namen „Liebesmeister“ offen über sein Schicksal. Denn seitdem er zwölf ist, hat er die Diagnose Friedreich-Ataxie. Eine unheilbare fortschreitende neurodegenerative Erkrankung. Neben dem Nervensystem kann sie auch Muskeln, Herz und Bauchspeicheldrüse immer mehr beeinträchtigen. Die Lebenserwartung liegt zwischen 35 und 50 Jahren. Wie viel Zeit Jannis bleibt, weiß er nicht, aber er will jeden Tag genießen. DER WESTEN durfte ihn kennenlernen.

Jannis aus NRW kämpft gegen Vorurteile an

„Das erste Mal hatte ich die Symptome mit 11 und meinte zu meiner Mutter, dass ich immer einen Rechtsdrall beim Laufen habe“, erinnert sich Jannis gegenüber DER WESTEN zurück. Kurz darauf habe der Besuch beim Arzt die niederschmetternde Diagnose gebracht: Friedreich-Ataxie. „Früher habe ich nicht wirklich große Veränderungen gespürt. Mir wurde gesagt, dass es mal schlimm werden kann, aber das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Und auch zu der Zeit habe ich, glaube ich, schon im Hier und Jetzt gelebt.“

Mit 16 Jahren kam dann der Rollstuhl, ein klassisches Modell aus dem Krankenhaus. „Die Anfangszeit war ziemlich schwer, weil ich da noch in der Schule war. Schick mal einen 16-Jährigen, der gerade merkt, dass die Krankheit schlimmer wird, mit einem uncoolen Rollstuhl in die Schule. Du wirst super doll gemobbt – also ich zumindest“, berichtet er weiter.

Jannis aus Hagen (NRW) sitzt seit er 16 ist im Rollstuhl. Er leidet an Friedreich-Ataxie. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Doch auch schon davor habe er schlimme Erfahrungen machen müssen. „Ich hatte immer mehr Schwierigkeiten zu laufen und wurde ganz oft geschubst und geschlagen.“ Er macht seinen ehemaligen Mitschülern keine Vorwürfe, denn sie hätten das Krankheitsbild einfach nicht verstanden. Doch das möchte Jannis nun ändern und will deshalb aufklären, denn Vorurteile und Unwissenheit würden ihm auch heute noch oft begegnen.

„Wegen meinen Tattoos, aber auch wegen meines Rollstuhls bekomme ich teilweise richtig ekelige Blicke. Für mich wäre es leichter, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass er meine Tattoos nicht gut findet als nur die Blicke. Ich weiß ja nicht, ob sie es cool finden oder abstoßend“, fasst er seine Gefühle zusammen. Früher sei er bei TikTok live gegangen und wegen seiner verzögerten Aussprache hätten die Menschen schnell vorschnell geurteilt. Er versuche die Kommentare nicht an sich heranzulassen, doch das sei schwer und nicht immer möglich.

Sein größter Wunsch

„Ich will meine Geschichte erzählen, weil es vielleicht auch Menschen gibt, die nicht stark genug sind, um darüber zu reden“, so seine Beweggründe. Seinen Alltag versucht der 25-Jährige noch weitestgehend alleine zu meistern. „Aber in der Küche oder wenn ich duschen gehe, will ich, dass jemand in der Wohnung ist, falls was passiert.“ Täglich bekommt Jannis Unterstützung von der Assistenz. Er ist dankbar für die Hilfe, denn dadurch kann der leidenschaftliche Konzert- und Festivalgänger auch mal Unternehmungen machen. Und am liebsten ist er mittendrin, wie einst bei einem Festivalauftritt, als er einen Moshpit eröffnet und von der Menge mit seinem Rollstuhl hochgehoben wurde.

Doch es gibt einen Traum, den ihm die Assistenz nicht erfüllen kann. Jannis wagt es kaum auszusprechen, so absurd klingt es für ihn, aber sein größter Traum, wäre es einmal den YouTuber „Taddl“ persönlich zu treffen. „Das ist ein Typ, der früher YouTube gemacht und sich viel tätowiert hat. Wegen ihm habe ich damit angefangen und ich glaube, es wäre ganz spannend, sich zu unterhalten.“ Daniel Tjarks, wie der Youtuber und Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich 2024 aus der Öffentlichkeit zunächst zurückgezogen. Aber vielleicht erreicht ihn der Wunsch von Jannis ja dennoch.