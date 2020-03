NRW: Einbrecher in Hagen hochgenommen – er war der Gründer DIESER legendären Verbrecherbande

Hagen. Er soll einer der größten Gauner der Welt gewesen sein, jetzt klickten bei Rajko C. (63) die Handschellen wegen einiger Einbrüche in NRW.

Der 63-jährige Verhaftete soll laut „Bild“ Mitgründer der gefürchteten „Pink Panther“-Bande gewesen sein. Die Bande, bestehend aus etwa 200 Mitgliedern aus den Balkanstaaten, schlug in den 90ern und 2000er Jahren unter anderem in London, Paris, Dubai oder Tokio zu. Laut Interpol sollen bis 2009 etwa 120 Überfälle auf das Konto der Juwelenräuber gehen. Benannt wurde sie einst nach den gleichnamigen Inspektor-Clouseau-Kriminalkomödien aus den 60er-Jahren. Die Ganoven hatten wie im Film einen gestohlenen Diamanten in einer Creme-Dose versteckt.

NRW: Gründer der „Pink Panther“-Bande hochgenommen

Eigentlich wollte sich der „Pink Panther“-Gauner zur Ruhe setzen. Doch offenbar konnte er es doch nicht ganz lassen. Das führte jetzt zu seiner Festnahme. Rajko C. soll Teil einer fünfköpfigen Einbrecherbande sein, die seit November 2019 in NRW tätig war.

Die Kriminalisten kamen den Einbrechern durch Fußabdruckspuren bei zwei Wohnungseinbrüchen in Boele und auf Emst auf die Spur. Ihnen konnte auch ein Einbruch in einen Kindergarten in Dortmund nachgewiesen werden. Taten in Soligen, Bad Salzuflen, Herdecke, Meschede, Mülheim, Erkrath und Hohenlimburg gehen laut Polizei ebenfalls auf ihr Konto. Auch auf Markenware aus Boutiquen hatten es die Täter abgesehen.

Diese Woche griffen die Ermittler dann in den frühen Morgenstunden zu. Insgesamt wurden fünf Personen festgenommen. Zwei Männer (21 und 63) kamen in U-Haft. Drei weitere Tatverdächtige kamen wieder auf freien Fuß. Bei ihnen wurde neben Tatbeute auch Einbruchswerkzeug und Maskierungen gefunden.

Ermittler: „Wichtiger Schlag gegen eine internationale, organisierte Einbrecherbande“

Der Leiter der Ermittlungskommission, Michael Kern, ist sich sicher: „Heute ist uns ein wichtiger Schlag gegen eine internationale, organisierte Einbrecherbande gelungen, die zahlreiche Taten auch über unsere Stadtgrenzen hinaus begangen hat.“

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten die Festnahme von Rajko C. nicht bestätigen. Gegenüber „Bild“ sagte Kern nur so viel: „Es mag sein, dass sich der 63-Jährige mit gewissen, weit zurückliegenden Taten im Netz rühmt. Diese Dinge sind für die Ermittler und die Staatsanwaltschaft unerheblich. Relevant sind die ihm zur Last gelegten Taten der letzten Monate, weswegen der Haftbefehl ausgestellt wurde.“

Rajko C. saß europaweit hinter Gittern

Rajko C. saß bereits in Deutschland, Österreich, Schweden, Luxemburg, Italien, Spanien und den Niederlanden im Knast. Zuletzt nach eigenen Angaben 2013 in Kroatien. Vor einigen Jahren hatte er an einer Reality-Show auf den Malediven teilgenommen und dort über die Beutezüge ausgepackt. Zuletzt lebte er mit seiner Lebensgefährtin und einem Kind in Hagen. (ms)