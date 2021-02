Tja, profane Rechtschreib-Kenntnisse schaden nicht, wenn man als Fälscher in NRW „Karriere“ machen will...

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in Hagen (NRW) gegen 0.30 Uhr über die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einen Toyota rausgefischt. Der Fahrer (32) ist ohne eingeschaltetes Abblendlicht unterwegs gewesen – mitten in der Nacht, mitten im Winter. Ebenfalls auffällig: Er ist ziemlich langsam und unsicher gefahren.

Klarer Fall für die Beamten: Einmal gewendet und dann Anhaltesignale geben!

NRW: Mann fälscht Führerschein – dabei stellt er sich nicht gerade klug an

Der Toyota-Fahrer ist dann auf den geschobenen Schnee am Straßenrand gefahren. Als er dann seinen Führerschein ausgehändigt hat, waren die Lacher auf seiner Seite, denn: Die Fälschung der Fahrerlaubnis war DERMAßEN offensichtlich!

---------------------

Das ist die Stadt Hagen:

der Raum Hagen wurde erstmals 775 erwähnt

rund 189.000 Einwohner und fünf Stadtbezirke

größte Stadt in Südwestfalen, wird „das Tor zum Sauerland“ genannt

Sitz der einzigen staatlichen Fernuniversität Deutschlands

Wahrzeichen unter anderen: Schloss Hohenlimburg, Osthaus Museum und das LWL-Freilichtmuseum

Oberbürgermeister ist Erik O. Schulz (parteilos)

------------------------

Auf dem Dokument hatte „Landeshauptstad Hagen“ gestanden, auf der Rückseite ist auch noch als Gültigkeitsdatum Mitte November 2029 abgedruckt worden.

Tja, Rechtschreibung sollte man schon beherrschen... Foto: Polizei Hagen

NRW: Mann aus Hagen hatte auch noch Alkohol getrunken

Alles andere als klug. Dumm ist auch seine Aktion vor dem Fahren gewesen: Ein Alkoholtest hat nämlich fast 0,6 Promille angezeigt. Er hat also nicht nur gravierende Fahrfehler begangen, sondern hat auch andere Mitmenschen gefährdet.

------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Deutsche Post in Essen: Keine Briefe im Schneegestöber? Das sagt das Postunternehmen zu den Beschwerden ++

++ Flüchtling aus Essen verzweifelt: „Das ist sehr schlimm für uns“ ++

------------------------

Die Polizei hat dem Mann aus Hagen die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige geschrieben. (mg)

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Royals: Unglaubliche Aktion von Prinz Harry! Diesem Rockstar schlug er ins Gesicht – „Du Motherf***er“ ++

++ dm-Kundin gibt erstmals Online-Bestellung auf – und wird enttäuscht „Fahr ich lieber wieder hin“ ++

++ Beatrice Egli verrät: So verbrachte sie den Valentinstag – „Mit meiner großen Liebe“ ++

------------------------

Auch die Polizei NRW aus Bonn pflegt romantische Gefühle am Tag der Liebe! Passend zum 14. Februar haben die Beamten aus NRW ein Valentins-Foto auf ihrer Facebook-Seite gezeigt. Alle Polizei-Fans freuen sich über die freundlichen Grüße – außer einem, dem regelrecht der Kragen platzt. Hier erfährst du alle Details!