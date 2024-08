Ruhrgebiet: Gäste bestellen in Pizzeria – plötzlich fliegen Fäuste

Ein Besuch in einer Pizzeria im Ruhrgebiet endete in einer Katastrophe. In einem Lokal in der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag (22. August) in Hagen zu einem Streit zwischen einem Mitarbeiter und seinen Gästen.

Bevor die Pizza überhaupt auf dem Tisch war, eskalierte die Situation in Hagen auf einmal. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung – die Polizei musste eingreifen.

Ruhrgebiet: Streit in Pizzeria eskaliert – Mitarbeiter blutet

Beim Blick auf die Rechnung kann mancher Gast in einer Pizzeria schonmal die Haltung verlieren. Doch in einer Pizzeria in Hagen eskalierte die Situation bereits, bevor das Essen überhaupt da war.

Der Mitarbeiter gab bei der Polizei Hagen an, dass die zwei Männer gegen 11.50 Uhr das Lokal betraten und nach einer Bestellung verlangten. Als der 32-Jährige der Aufforderung nicht direkt nachkam, seien bei dem 33-Jährigen und seinem 56 Jahre alten Vater die Sicherungen durchgebrannt. Der Kellner behauptet, dass er plötzlich einen Schlag gegen das Ohr bekommen habe.

Widersprüchliche Aussagen

Sein Ohr blutete so stark, dass er später medizinisch behandelt werden musste. Aus Angst und um sich zu wehren, habe er daraufhin zu dem Pizzablech gegriffen. Doch das Vater-Sohn-Duo hat den Vorfall ganz anders in Erinnerung.

Ihren Aussagen nach zufolge sei der Mitarbeiter der Übeltäter gewesen, der plötzlich aggressiv geworden sei. Er habe sie mit einem Pizzablech angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei fertigte gegen alle Beteiligten Strafanzeigen. Nun ist es Aufgabe der Kriminalpolizei, herauszufinden, was wirklich in der Pizzeria in Hagen vorgefallen ist.