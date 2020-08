Am Hagener Hauptbahnhof hatte die Bundespolizei es mit einem aggressiven Mann zu tun. (Symbolbild)

NRW: Mann springt auf Dach von Hagener Hauptbahnhof – unfassbar, was er dann tut

Hagen. In Hagen in NRW hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof nicht schlecht gestaunt, als sie merkte, dass ein Mann auf ihren Köpfen turnt.

Und das im wörtlichsten Sinne: Ein 39-Jähriger war am Dienstagnachmittag auf das Dach des Hagener Haupotbahnhofs in NRW geklettert und stand genau über der Wache der Bundespolizei.

Mann aus NRW klettert auf Dach des Hagener Hauptbahnhofes

Von dort aus beleidigte er Bahnmitarbeiter, Bundes- und Landespolizisten verbal und zog plötzlich blank, indem er sein Geschlechtsteil entblößte.

Der Hagener Hauptbahnhof aus der Luft. (Archivbild) Foto: Hans Blossey

Zudem versammelten sich zahlreiche Schaulustige vor der Wache, beobachteten und filmten den 39-Jährigen und die Einsatzkräfte.

Bundespolizei kann Mann überwältigen

In einem passenden Moment konnten Bundespolizisten den aggressiven Mann überwältigen und von dem Dach holen. Er wurde anschließend durch Einsatzkräfte der Polizei Hagen übernommen und in Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen den in mehr als 50 Fällen polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. (fb)