NRW: Polizei erwischt Mann mit seiner Schwiegermutter nachts auf Spielplatz – ihre Ausrede ist hanebüchen

Hagen. In NRW hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Mann und eine Frau in flagranti auf einem Spielplatz erwischt.

Eine Zeugin hatte den Beamten das Treiben auf einem Kinderspielplatz in Hagen (NRW) gemeldet. Den Einsatzkräften wollten die beiden dann eine recht unglaubwürdige Ausrede auftischen.

NRW/Hagen: Polizei erwischt Mann mit seiner Schwiegermutter auf Spielplatz

Gegen 0.30 Uhr hatte die Zeugin ein verdächtiges Auto direkt neben einem Spielplatz im Stadtteil Fley gesehen und die Polizei gerufen.

Als die Streife anrückte, war das Auto noch da. Darin ein Mann (28) und hinter dem Fahrzeug hockend seine Schwiegermutter (55). Die 55-Jährige wollte sich offenbar vor den Beamten verstecken.

Polizei Hagen steht vor großem Loch

Auf die Frage der Polizisten, was das Duo nachts auf dem Spielplatz so treibe, begann die Märchenstunde. Die Dame erklärte, dass die beiden einen Kindergeburtstag vorbereiten wollten.

Sie hätten ein großes Loch gegraben, um eine Schatzkiste darin zu verstecken. Blieb nur die Frage, warum der ausgehobene Kies sich danach im Auto befand, verteilt auf vier Eimer. Darauf hatte dann keiner der beiden eine schlagfertige Antwort parat

Frau gesteht: „Dumme Idee“

Die 55-Jährige gab schließlich zu, dass die Aktion wohl eine „dumme Idee“ gewesen sei. Weiter wollte sich keiner der beiden zu dem Vorfall äußern.

Weil weit und breit von einer Schatzkiste keine Spur war, geht die Polizei davon aus, dass das Duo sich kostenlos Kies mitnehmen wollte. Der Mann verteilte den Kies schließlich wieder zurück auf den Spielplatz. Beiden müssen sich jetzt auf eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls gefasst machen. (ak)