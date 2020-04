NRW/Hagen: Mann beobachtet Geldautomaten-Sprengung – und riskiert mit DIESER Aktion sein Leben!

NRW: In Hagen bot sich nach der Explosion eines Geldautomaten ein Bild der Verwüstung.

Hagen. Wilde Verfolgungsjagd nach einer Geldautomaten-Sprengung in Hagen (NRW) am Freitagmorgen. Gegen 4 Uhr beobachtete ein Mann (62) Kriminelle vor einer Bank-Filiale an der Schwerter Straße.

Sie drangen in die Bank in Hagen ein, führten ein Gasgemisch in einen Geldautomaten ein. Dann gab es einen lauten Knall. Der 62-jährige Zeuge fackelte nicht lange und versuchte, die Täter mit einer riskanten Aktion zu stopppen.

NRW/Hagen: Zeuge versucht Bankräuber zu stoppen – mit diesem Manöver

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft raste der Mann mit seinem Auto in die Front eines wartenden Audis. Darin ein Komplize der Täter, der sofort auf die Tube drückte und Richtung A1 raste.

Die Bankräuber ließ er zurück. Es waren laut Zeugenaussagen mindestens zwei. Auch sie ergriffen die Flucht, allerdings zu Fuß in Richtung St.-Johannes-Kirche.

Wilde Verfolgungsfahrt endet mit Crash

Die Polizei jagte derweil dem schwarzen Audi hinterher. Die Verfolgungsjagd endete am Kreuz Wuppertal-Nord. Dort krachte das Fluchtauto in einen Streifenwagen.

Die Beamten konnten den Fluchtfahrer (34) aus den Niederlanden festnehmen. Der Wagen konnte mitsamt Beute und Chemikalien sichergestellt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizei bittet um Hinweise

Die beiden anderen Männer, mutmaßlich genau wie der Festgenommene Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, sind weiter auf der Flucht. Auch ein zwischenzeitlich eingesetzter Hubschrauber brachte keinen Fahndungserfolg.

Auch ein Hubschrauber konnte die Bankräuber nicht ausfindig machen. (Symbolbild) Foto: imago images / Daniel Schäfer

Viel ist über das Aussehen der Männer nicht bekannt, außer dass sie dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Der Polizei liegt allerdings ein Video eines Zeugen vor. Du kannst den Beamten weitere Hinweise geben? Dann melde dich bitte unter der Nummer: 02331 986 2066. (ak)