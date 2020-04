NRW: Lebensgefahr! Unbekannte machen DAS am Bahngleis – Bundespolizei bittet um Hinweise

Hagen. Diese Aktion an einer Bahnstrecke in Hagen-Vorhalle (NRW) hätte extrem schlimm ausgehen können!

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr wurde die Bundespolizei in NRW informiert, dass Unbekannte auf den Gleisen der Bahnstrecke Hagen-Vorhalle in Richtung Hagen-Eckesey mehrere Gegenstände platziert hatten. Die Beamten machen in ihrer Mitteilung deutlich, dass es sich bei einer solchen Aktion keinesfalls nur um ein Kavaliersdelikt oder einen Dummejungenstreich handelt.

NRW: Unbekannte legen Äste und Betonplatten auf Bahngleis

Tatort war der Bereich der Bahnstrecke an der Becheltestraße in Hagen, auf Höhe der Hausnummer 52. Dort fand die Bundespolizei auf den Gleisen mehrere Äste, Betonabdeckplatten und sogar Beleuchtungsstrahler mit Metallständern. Zuvor hatte der Triebwagenführer eines Rangierzuges die Hindernisse bemerkt und seinen Zug noch rechtzeitig stoppen können.

Ein Zugführer konnte noch rechtzeitig bremsen, bevor er die Betonplatten auf den Gleisen erreichte. Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Folgen solcher verantwortungsloser Aktionen. „Werden Gegenstände aller Art durch Züge überfahren, können diese wie Geschosse wirken und Personen im Nahbereich treffen oder lebensgefährlich verletzen“, heißt es in der MItteilung.

Nun ermittelt die Beamten wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Dafür bitten sie auch um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat an dem besagten Gleisabschnitt am Samstagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr verdächtige Personen beobachten können? Den Tätern droht im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der 0800 6888 000 entgegen. (at)