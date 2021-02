Bereits 17 Kältetote hat NRW zu verzeichnen – und Obdachlose leiden besonders unter dem Schneechaos und den eisigen Temperaturen. Wer nachts draußen schläft, riskiert sein Leben.

Das Straßenmagazin „Bodo“ hat jüngst gefordert, Hotels für Obdachlose zu öffnen, damit sie vor der Kälte geschützt sind. Doch während es im Ruhrgebiet und generell in NRW nicht leicht ist, den Wohnungslosen gerade in Corona-Zeiten ein Hilfsangebot zu vermitteln, läuft es in einer Stadt viel besser: in Hagen. Doch warum ausgerechnet hier?

NRW: Obdachlose leiden unter bitterer Kälte – doch in Hagen läuft DAS besser als woanders

Hagen macht vieles anders – und vieles besser als die NRW-Städte Essen, Dortmund, Bochum oder Duisburg. In Hagen gibt es laut „Westfalenpost“ ein engmaschiges Netz aus Helfern und Helfershelfern – die Stadt selbst, die Diakonie mit ihrer Wohnungslosenhilfe, die Bahnhofsmission, Luthers Waschsalon, die Suppenküche und auch die Polizei.

Das ist die Stadt Hagen:

der Raum Hagen wurde erstmals 775 erwähnt

rund 190.000 Einwohner und fünf Stadtbezirke

größte Stadt in Südwestfalen, wird „das Tor zum Sauerland“ genannt

Sitz der einzigen staatlichen Fernuniversität Deutschlands

Wahrzeichen unter anderen: Schloss Hohenlimburg, Osthaus Museum und das LWL-Freilichtmuseum

Oberbürgermeister ist Erik O. Schulz (parteilos)

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Stadt vergleichsweise klein ist. Mit rund 190.000 Einwohnern ist Hagen übersichtlich genug.

Wer nachts in der Kälte draußen schläft, riskiert sein Leben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / photothek

Stadt-Sprecherin Clara Treude zur „Westfalenpost“: „Hier fallen Menschen einfach nicht so leicht durchs Netz. Es gibt laut unseren Streetworkern in der großen Breite deshalb keine Menschen, die auf der Straße leben.“

Hagen kann anders agieren als andere NRW-Städte

So gebe es im Erdgeschoss des Männerasyls in der Tuchmacherstraße eine kurzfristige Übernachtungsstelle mit 19 Plätzen, in der ersten Etage wiederum in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk eine „Wohnetage“.

Dort haben zehn Männer Platz, die auch noch trainiert werden, wieder eine eigene Wohnung anmieten zu können. Im zweiten und dritten Geschoss gibt es Platz für bis zu weiteren zwölf Männern. Aktuell sind 30 Mann im Männerasyl – 30 Menschen, die nicht frieren brauchen.

Die Stadt selbst hat aktuell 225 Obdachlose in städtischen Einrichtungen untergebracht. Sprecherin Clara Treude zur „Westfalenpost“: „Dazu gibt es 50 Übergangswohnungen der Stadt und im Notfall würden wir die Menschen im Hotel unterbringen.“

Schöne Perspektiven in einer schwierigen und kalten Zeit... (mg)

