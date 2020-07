NRW: Junge (12) vermisst! Vater wollte nur kurz ...

Hagen. Dramatische Suche nach einem Jungen (12) aus Letmathe (NRW) am Samstag. Der 12-Jährige war gegen 10 Uhr auf dem Weg zu einem Frisör in Hagen.

Als der Vater seinen Sohn kurz aus den Augen ließ, war der Junge wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei fahndete seit dem Morgen fieberhaft nach dem Vermissten und bat die Öffentlichkeit in NRW um Mithilfe. Am Abend gaben die Beamten Entwarnung.

NRW: Kleiner Junge vermisst – Vater wollte nur kurz Geld abheben

Was war passiert? Ganz in der Nähe der Freiheitsstraße in Hagen-Hohenlimburg wollte der Vater mit seinem Sohn zu einem Frisör gehen. Doch vorher wollte der Mann nur noch kurz Geld abheben. Für die Dauer des Aufenthalts in der Bank ließ er sein Kind am Auto.

Verabredet war, dass sich beide wieder am Parkplatz treffen. Doch als der Vater zurückkam, war der Junge plötzlich verschwunden.

Zum Polizeipräsidium hatte der Vater n es nicht weit. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe zum Hohenlimburger Revier.

NRW: Polizei fahndet nach vermissten Jungen – Spürhund im Einsatz

Danach fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem vermissten 12-Jährigen. Dabei ist unter anderem ein Polizeihund im Einsatz, der den Jungen aufspüren sollen.

Der Hund konnte die Spur des Jungen bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen. Von hier fahren die Busse der Linie 534 und 538 Richtung der Hagener Stadtteile Boele und Obernahmer. Weil sich die Spur an der Bushaltestelle verlor, bat die Polizei die Bürger um Mithilfe.

Mittlerweile nahm die Polizei die Fahndung allerdings zurück. Denn der 12-Jährige meldete sich gegen 21 Uhr wohlbehalten zurück. Der Junge war bei seiner Oma. Haare schneiden kam für ihn offenbar an diesem Samstag nicht in Frage.

Zwei weitere 12-Jährige in NRW vermisst

Auch in Köln wurden in dieser Woche zwei 12-Jährige Mädchen gesucht. Mehr dazu liest du hier >>> (ak)