NRW: Erschreckende Statistik! Diese fünf Städte führen trauriges Ranking an

Hagen. Die Zahlen sind belastend. Im wahrsten Sinne des Wortes. 113 Millionen Menschen leben in Europa dauerhaft in einer Umgebung mit gesundheitsschädlich hohen Lärmwerten. Das ist das Ergebnis einer Studie der Europäischen Umweltagentur (EEA).

Hauptquelle für die Lärmbelästigung ist nach Angaben der EU-Behörde der Straßenverkehr. In Deutschland sind davon vor allem Menschen aus NRW betroffen. So führen fünf Städte aus NRW das Ranking der Städte mit der größten flächendeckenden Belastung durch Straßenverkehr an.

Lärmbelästigung in Deutschland: NRW-Städte an der Spitze

Europaweit sei etwa ein Fünftel der Menschen einem dauerhaften Straßenverkehrs-Lärm mit einer Lautstärke von mindestens 55 Dezibel ausgesetzt. Dieser Lärmquelle und weitere von Zügen, Flugzeugen und der Industrie können gesundheitliche Schäden hervorrufen.

Europaweit fühlen sich davon etwa 22 Millionen Europäer stark gestört. 6,5 Millionen Menschen führen schwere Schlafstörungen darauf zurück. Nach Angaben der Behörde seien 12.000 vorzeitige Todesfälle auf den Umgebungslärm zurückzuführen. Innerhalb Deutschlands führt die Stadt Hagen ein trauriges Ranking an.

So seien in der NRW-Stadt 66 Prozent der Menschen einem zu hohen Straßenverkehrs-Lärm ausgesetzt. Nirgendwo sonst in Deutschland ist der Straßenlärm bezogen auf die Bevölkerungsdichte belastender.

Hier landen weitere NRW-Städte

Die NRW-Hauptstadt Düsseldorf landet bei diesem Ranking auf Platz zwei. Hier seien knapp 46 Prozent der Menschen durch zu hohen Straßenlärm belastet. Die weiteren Plätze des Rankings:

Neuss

Aachen

Leverkusen

Die größte Belastung durch Zuglärm müssen die Menschen in Koblenz aushalten, vor Bonn, Würzburg, Bremerhaven und Köln. Vom Fluglärm sind vor allem die Menschen in Offenbach betroffen. Gefolgt von Darmstadt, Berlin, Köln und Fürth.

Experten mit bitterer Prognose

Schlechte Nachrichten für alle lärmempfindlichen Menschen in Europa. Nach Einschätzung der EEA dürfte es in naher Zukunft nicht leiser werden.

Stattdessen rechnen die Experten, dass die Zahl der Europäer, die übermäßigem Lärm aushalten müssen, in den kommenden Jahren weiter steigen werde. Die Gründe: Wachstum der Städte und wachsende Nachfrage nach Mobilität. (ak mit dpa)