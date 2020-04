NRW/Hagen: Drama! Kind stürzt aus Fenster! Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Kind aus Hagen/NRW ist am Mittwochabend aus dem Fenster gestürzt

Hagen. Drama in Hagen (NRW)!

Am Mittwochabend ist ein Kind aus einem Fenster des ersten Stocks eines Wohnhauses in Hagen (NRW) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Es wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

NRW: Kind stürzt aus Fenster

Nach Informationen von DER WESTEN fiel das Kind aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Minervastraße in Hagen und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt der Straße.

--------

Mehr News aus der Region:

Aktenzeichen XY (ZDF): Vierfache Mutter aus Mülheim spurlos verschwunden – diese zwei Details sind äußerst mysteriös

Polizei hebt IS-Zelle aus – Männer sollen Anschläge und ein Attentat in Deutschland geplant haben

Köln: Angreifer (20) prügelt brutal auf Passanten ein – eindrucksvoll, wie seine Mutter reagiert

--------

Die alarmierten Notärzte kümmerten sich vor Ort um das Kind und konnten es nach einiger Zeit stabilisieren, sodass es mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden konnte.

+++ Essen: Golf-Fahrerin überrollt Seniorin zweimal – unfassbar, was sie dann auch noch macht +++

Kind mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Wie es zu dem schrecklichen Sturz kam, ist derzeit noch unklar. (cs)