NRW: Das gab es noch nie! SO soll eine ganze Autobahnbrücke verschoben werden

Ein Blick von unter der Brücke. Die Brücke links soll am 5. März an den Zwilling rechts hin verschoben. Ganz langsam.

DAS ist ein einmaliger Vorgang in Deutschland!

In NRW wird erstmals überhaupt ein Brückenkoloss mit einer Länge von fast einem Kilometer verschoben – und zwar die Lennetalbrücke auf der A45. Mit 30.000 Tonnen Gewicht ist die Brücke dreimal so schwer wie der Pariser Eiffelturm. Das Stahl- und Betonbauwerk soll am 5. März um knapp 20 Meter näher an den Brückenzwilling herangeschoben werden.

Wie soll DAS denn bloß gelingen, ohne dass der dichte Verkehr auf der A45 in NRW unterbrochen wird?

NRW: Einmalig! SO soll eine ganze Autobahnbrücke verschoben werden

Knapp vier Jahre hat dafür der Brückenüberbau, der auf den Verschub vorbereitet wird, hergehalten. Täglich sind rund 90.000 Fahrzeuge über ihr zwischen Dortmund und Hagen gefahren. Parallel ist die einteilige Bestandsbrücke abgerissen und eine neue Brückenhälfte gebaut worden. Nach der Fertigstellung des Brückenzwillings in Fahrtrichtung Dortmund wird dieser jetzt verschoben – exakt 19 Meter und 15 Zentimeter rückt der Koloss nach Osten. Und zwar langsam. Seeehr langsam.

Hier sieht man den Teil der Lennetalbrücke, der verschoben werden soll. Fast ein Kilometer lang ist der Koloss. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Michael Neumann, Projektleiter der Autobahn Westfalen, sagt: „Eine Weinbergschnecke würde das Rennen gewinnen.“ Das Bauwerk kann 0,003 km/h schaffen, mehr ist nicht drin. Die Brücke wird mithilfe von 15 Hydraulikaggregaten verschoben, die auf 15 Verschubachsen montiert sind. Damit lässt sich die Brücke bewegen. Ingenieur Neumann: „Auch wenn wir immer vom Verschub sprechen: Die Brücke wird gezogen, nicht geschoben.“

Das ist die Bundesautobahn A45:

verläuft von Dortmund über Hagen, Siegen, Wetzlar, Gießen und Hanau nach Aschaffenburg

Bestandteil der Europastraße 41

wird auch „Sauerlandlinie“ genannt

ist 257 Kilometer lang

ist in den 1960er-Jahren als zweite Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Süddeutschland gebaut worden

Brückenverschiebung in NRW: „Hauptsache, Brücke liegt am Ende an ihrem Platz“

Allein starker Wind oder Frost könnten den angepeilten Termin am 5. März gefährden. Doch die Teams, die bereits etliche Arbeitsstunden in dieses Projekt investiert haben, sind zuversichtlich, dass alles planmäßig läuft. Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn-Niederlassung Westfalen: „Ob es an diesem Tag dann fünf oder zehn Stunden sind – darauf kommt es nicht mehr an. Hauptsache, die Brücke liegt am Ende an ihrem Platz.“

Trotz der Mammut-Aufgabe und zahlreicher Arbeiten nebenan läuft der Verkehr auf der A45 weiter.

Übrigens: Mit dem erfolgreichen Verschub sind die Brückenarbeiten nicht beendet. Die Brücke muss Pfeiler für Pfeiler auf die eigentlichen Lager umgesetzt werden. Diese Arbeiten findet aber unter der A45 statt, Autofahrer werden davon also so gut wie nichts mitbekommen.

Die komplette Verkehrsfreigabe soll im Juni erfolgen. Die Gesamtkosten für das ganze Projekt belaufen sich auf rund 179 Millionen Euro. Na dann, gute Fahrt!

