Häftling in NRW geflohen! Polizei fahndet mit Hubschrauber

Häftling in NRW auf der Flucht! Die Polizei sucht einen Geflüchteten aus der JVA Köln. Der 18-Jährige nutzte einen Krankenhausbesuch zur Flucht aus der Haft, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur erklärte.

Er wurde wegen Schwindel und Übelkeit nachts ins Krankenhaus gebracht, heißt es beim „Express“. Bei der Suche nach ihm setzten die Polizei einen Hubschrauber ein.

Gefesselter Häftling in NRW geflohen

Nach der Behandlung in einer Klinik entkam, nutzte er einen unaufmerksamen Moment einer seiner beiden Begleiter. Als dieser die Tür zum Fahrzeug öffnete, riss er sich trotz gefesselter Hände los, wie das Onlineportal berichtet.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, inklusive Hubschrauber über Ehrenfeld, blieb aber bisher erfolglos. Gefahr gehe von dem Häftling nicht aus, betonen die Behörden. Hauptsächlich war er wegen räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft.

Häftling erst kürzlich verlegt

Der Häftling sei erst kürzlich von der Jugendvollzugsanstalt Wuppertal nach Köln verlegt worden. Grund dafür war ein Gerichtstermin am Montag (15. September). Sein Haftbefehl wurde dort bestätigt. Daher entschied er sich offenbar zum Ausbruch.

Ein Polizeisprecher bestätigte dem „Express“ : „Wir fahnden weiterhin nach der Person.“ Aktuell sucht die Polizei NRW weiter nach Hinweisen.

