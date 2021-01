NRW: 16-Jähriger von Zug erfasst – er ist sofort tot

Haan. In Haan in NRW ist ein 16-jähriger Jugendlicher von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei in Mettmann in NRW am Samstag mitteilte, war der junge Mann nach Zeugenangaben am späten Freitagabend am S-Bahnhof Haan-Gruiten in das Gleis gesprungen und darin herumgelaufen.

Jugendlicher in NRW von Zug erfasst und getötet

Als ein Zug einfuhr, habe es der Jugendliche nicht mehr geschafft, das Gleis rechtzeitig zu verlassen.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, es werde daher von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen.

Der Jugendliche sei zuvor auf den Gleisen herumgelaufen

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte sich zuvor eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen auf dem Bahnsteig aufgehalten.

Ein Zeuge alarmierte demnach umgehend nach dem Unglück Rettungskräfte und die Polizei, die vor Ort aber nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen konnten.

Bundespolizei warnt vor Gefahren im Zusammenhang mit dem Zugverkehr

niemals die Gleise betreten ohne von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn oder der Bundespolizei dazu aufgefordert worden zu sein

das sogenannte S-Bahn-Surfen ist lebensgefährlich

tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich aus

auch Betriebsanlagen, wie z. B. stromführenden Teilen und Masten können lebensgefährlich werden

Die Freundinnen und Freunde des Jugendlichen hätten zum Teil schwere Schocks erlitten, ebenso wie der Lokführer. (fb)