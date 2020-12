NRW: Arzt soll Patientin im Krankenhaus vergewaltigt haben – die Masche könnte perfider nicht sein

Gütersloh. Ungeheuerliche Vorwürfe gegen einen Arzt (42) aus NRW: Der Mediziner soll eine Patientin (36) im Sankt Elisabeth Hospital in Gütersloh (NRW) vergewaltigt haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einem dringenden Tatverdacht. Der 42-Jährige Arzt aus Oelde sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die mutmaßliche Masche des Mediziners ist schockierend.

Die Polizei hat den Mediziner abgeführt. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

NRW: Vergewaltigungs-Vorwurf gegen Arzt – perfide Masche

Wer sich einer Operation unterziehen muss, der setzt großes Vertrauen in das medizinische Personal. Diesen Vertrauensvorschuss soll der festgenommene Arzt schwer missbraucht haben.

Dem 42-Jährigen wird nach Angaben der Polizei Gütersloh vorgeworfen, eine 36-Jährige am vergangenen Dienstag vergewaltigt zu haben. Die perfide Masche: Der Arzt soll die Patientin vor eine Operation betäubt und sich dann an ihr vergangen haben, berichtet „Radio Gütersloh“.

Am Dienstag zeigte die Betroffene den Vorfall bei der Polizei Gütersloh an. Daraufhin wurde der Mediziner noch am selben Abend vorläufig festgenommen.

Das Amtsgericht Bielefeld gab einen Tag später dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft statt. Seitdem sitzt der Mediziner hinter Gittern.

So reagiert die Gütersloher Klinik

Details zu den Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht genannt.

Das Sankt Elisabeth Hospital versprach eine lückenlose Aufklärung des schwerwiegenden Vorwurfs. Das sei im „ureigenen Interesse“, zitiert der „WDR“ das Krankenhaus aus Gütersloh.

Die Klinikleitung unterstütze die Ermittlungen der Behörden, mache aber aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben. (ak)