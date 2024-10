NRW: Frau verbrennt im Auto an Tankstelle! Ermittler vor Rätsel

Schrecklicher Vorfall in NRW! In der Nacht zu Donnerstag (10. Oktober) kam es an einer Aral-Tankstelle in Gütersloh zu einem Auto-Brand. Eine Frau verbrannte qualvoll im Citroën, ihr Mann auf dem Fahrersitz überlebte schwer verletzt. Doch die Ermittler aus NRW stehen jetzt vor einem Rätsel.

Gegen 1.40 Uhr alarmierte ein Anrufer die Feuerwehr, weil das Auto auf dem Gelände der Tankstelle brannte. Auch die Polizei musste anrücken. Ein Sprecher sagt zu „Bild“: „Als die ersten Streifenwagen eintragen, stand der Pkw bereits in Vollbrand an der Zapfsäule“. War es ein Unglück? Oder setzte der Mann absichtlich das Auto in voller Brand – während offenbar seine Ehefrau im Wagen saß?

NRW: Frau verbrennt im Auto an Tankstelle!

Der Mann aus der Ukraine kam mit schwersten Brandverletzungen ins Krankenhaus. Der Polizeisprecher weiter: „Auf dem Beifahrersitz haben wir dann eine Frauenleiche entdeckt. Wir gehen davon aus, dass es die Ehefrau des Fahrers ist.“ Wie „Bild“ weiter berichtet, soll auf dem Video der Überwachungskamera zu sehen sein, wie der Mann ums Auto herumgeht, die Beifahrertür öffnet und sich hineinbeugt.

Anschließend sind Flammen zu sehen. Eine Mitarbeiterin der Aral-Tankstelle habe sofort reagiert und den Not-Aus-Knopf betätigt. Dadurch wurde die Stromversorgung zu den Pumpen unterbrochen – so konnte kein weiterer Kraftstoff mehr fließen. Wahrscheinlich verhinderte sie so geistesgegenwärtig eine Katastrophe.

Ermittler vor Rätsel

Ob die Frau noch zum Zeitpunkt des Brennens am Leben war und warum sie letztlich verbrannte, ist unklar. Der Polizeisprecher: „Die Polizei ermittelt nun, ob es ein Unglücksfall war oder eine vorsätzliche Tat.“