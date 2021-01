NRW: Demenzkranker trinkt Desinfektionsmittel – die Reaktion der Pflegerin hat bittere Konsequenzen

Kreis Gütersloh. Es ist eine dramatische Geschichte, die sich diese Woche in NRW im Kreis Gütersloh zugetragen hat. Ein Demenzkranker trank in der Nacht von Montag zu Dienstag Desinfektionsmittel in seinem Zimmer in einer Senioren-WG. Doch ihm wurde erst Stunden später geholfen.

Eine diensthabende Pflegerin reagierte nicht, wie es nötig war. Ihr Handeln hat nun bittere Folgen für die Frau aus NRW.

NRW: Mann trinkt heimlich Desinfektionsmittel

Der 89-jährige Mann, der sich unter bisher ungeklärten Umständen mit Desinfektionsmittel vergiftet hatte, wurde von einer anderen Mitarbeiterin der Einrichtung in den frühen Morgenstunden „in einem hilflosen und lebensbedrohlichen Zustand“ gefunden. Daraufhin wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation behandelt.

Bei der Aufklärung des Vorfalls wurde dann bekannt, dass der diensthabenden Pflegerin schon in der Nacht aufgefallen war, dass sich der Mann in einem schlechten Zustand befand.

Erst am nächsten Morgen bemerkte eine andere Pflegerin den kritischen Zustand des Mannes. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Dennoch alarmierte die Frau nicht, wie vorgesehen, den Rettungsdienst. Erst als ihre Kollegin den Mann am Morgen fand, konnte ihm geholfen werden.

NRW: Bittere Konsequenzen für Pflegerin in Senioren-WG

Weil die Pflegerin nicht wie vorgeschrieben handelte und den Mann damit in Gefahr brachte, wurde die sie entlassen. „Für dieses folgenschwere Fehlverhalten der Mitarbeiterin fehlt uns jegliches Verständnis“, sagte der Vorstandssprecher des DRK-Kreisverbands, Dennis Schwoch. (cm/dpa)