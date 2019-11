NRW: Gruppen geraten massiv aneinander – ein Mann stirbt

Moers. Tödliche Auseinandersetzung in Moers (NRW) am Abend! Wie die Polizei noch mitten in der Nacht mitteilt, sind zwei Personengruppen am Samstagabend nahe Duisburg aneinadergeraten. Das endete tödlich.

NRW: Schreckliche Auseinandersetzung am Abend - ein Mann stirbt

Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Noch konnte die Polizei den Toten nicht namentlich identifizieren. „Mindestens zwei weitere Beteiligte wurden dabei verletzt“, so die Polizei über die Auseinandersetzung an der Homberger Straße in Höhe eines Kiosks. Bei den Personen besteht aber keine Lebensgefahr.

Hintergründe noch völlig unklar

Die genauen Tatumstände und auch die Hintergründe sind noch völlig unklar. Mehrere Personen wurden festgenommen. Die Duisburger Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit muss auch die Tatbeteiligung der einzelnen Personen geklärt werden.

Angriff mit Messern und Baseballschlägern?

Wie die Bild berichtet, sollen Zeugen gesehen haben, wie mehrere Männer in zwei Autos vor den Kiosk an der Homberger Straße fuhren und bewaffnet mit Baseballschlägern und Messern ihre Opfer attackierten. Die Straße führt zum Hauptbahnhof in Moers.

