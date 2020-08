NRW: Großrazzia in Hagen – es geht um Schäden in Millionenhöhe

Hagen. Der Polizei Hagen (NRW) und der Staatsanwaltschaft Bochum ist ein Coup gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche gelungen!

Am Mittwoch haben Beamte mehr als 50 Wohnungs- und Geschäftsräume in NRW und weiteren Bundesländern durchsucht und dabei ein weitreichendes Netzwerk an Steuerhinterziehern aufgedeckt. Die Schäden belaufen sich auf mehrere Millionen Euro!

NRW: Bande hinterzieht mehrere Millionen Euro Steuern

Laut Polizei Hagen hat der Hauptbeschuldigte eine Bande von mehr als 20 Handlangern gesteuert.

Er soll für seinen nicht angemeldeten Getränkegroßhandel immer wieder Softgetränke gekauft haben. Diese lieferte er über mehrere Jahre zum Schein an ein Firmengeflecht in Deutschland, Belgien, Holland und Luxemburg.

Das ist das Ergebnis der Durchsuchungen

Tatsächlich verblieben die Getränke allerdings in Deutschland und wurden Kunden ohne Rechnung zur Verfügung gestellt. Auch sie hatten dadurch die Möglichkeit, ihre Umsätze nicht zu besteuern.

Bei der groß angelegten Durchsuchungsaktion sprachen die Beamten drei Haftbefehle und ein Vermögensarrest aus.

Die Aufgaben der Steuerfahndung:

Die Steuerfahndung treibt Steuern ein, die den Bundesländern zustehen

Der Name der zuständigen Behörde ist der Zollfahndungsdienst

Die zuständigen Beamten haben im Hinblick auf steuerrechtliche Sachverhalte dieselben Befugnisse wie Polizisten

Mehr als 300 Beamte im Einsatz

Insgesamt waren am Mittwoch für die Durchsuchungsaktion über 150 Polizisten, 170 Bedienstete der Steuerfahndung und mehrere Staatsanwälte im Einsatz.

Die erfolgreiche Aktion führten die Steuerfahndungen sowie die Abteilung für organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums in Hagen unter Federführung der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Korruption bei der Staatsanwaltschaft Bochum durch. (vh)