Oma aus NRW will noch einmal ihren Enkel sehen – er lebt fast 500 Kilometer entfernt

Eine 93-Jährige aus der Nähe von Düsseldorf in NRW hatte einen großen Wunsch: Sie wollte ihren Enkel am Plöner See besuchen und seinen Einsatzort bei der Marine in Kiel sehen. Mit Unterstützung ihrer Tochter und dem ASB-Wünschewagen-Team aus dem Ruhrgebiet sollte dieser Herzenswunsch in Erfüllung gehen.

Doch ganz so einfach war die Erfüllung dieses Wunsches nicht: Eine aufwendige Planung und zahlreiche Abstimmungen mit der Bundeswehr waren nötig, um die besondere Reise möglich zu machen.

Großmutter und Enkel sehen sich wieder!

Wie der ASB-Wünschewagen via Facebook berichtet, führte die erste Etappe Mutter und Tochter an den knapp 500 Kilometer entfernten Plöner See, wo der Enkel mit seiner Freundin die Familie erwartete. Der Moment, in dem sich Enkel und Großmutter nach langer Zeit wieder in die Arme schließen konnten, war dabei ziemlich emotional. So wurde viel erzählt und gelacht, bevor das Team des Wünschewagens den beiden eine ruhige gemeinsame Zeit ließ und sich auf den nächsten Reisetag vorbereitete.

Denn am nächsten Morgen begann der aufregendste Teil der Fahrt: der Besuch des Marinestützpunkts in Kiel. Der Enkel, der als Oberbootsmann auf dem Tender „Elbe“ dient, zeigte dort seiner Großmutter dann stolz seinen Arbeitsplatz. „Der Blick des Wachhabenden auf den Wünschewagen und die gute Vorarbeit der Tochter ermöglichten den Einlass und er konnte bis auf den Pier direkt vor den Tender ‚Elbe‘ fahren“, schreiben die Wünschewagen-Helfer.

Der Besuch auf der „Elbe“ war voller beeindruckender Momente. „Wie für sie bestellt, lief gerade in diesem Moment auch die ‚Gorch Fock‘, das Segelschulschiff der Marine aus“, schreibt das Team im Netz. Zum Abschluss lud ein Stabsfeldwebel der Marine alle Beteiligten zu Kaffee und Gebäck ins Familienbetreuungszentrum ein. Dort verarbeiteten die Gäste die Ereignisse des Tages und ließen den Besuch in familiärer Atmosphäre ausklingen.